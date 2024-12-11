14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
İstanbul Beylikdüzü'nde, iddiaya göre bir binaya gelen 3 kadın, ikinci kattaki dairenin kapısını açtıktan sonra içerideki 100 bin dolar parayı alarak kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
İstanbul'da olay, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu Y.N.'nin oturduğu binanın önüne önceki gün saat 15.30 sıralarında yüzlerinde cerrahi maske olan 3 kadın geldi.
KAPININ ŞİFRESİNİ GİRİP AÇTI
DHA'daki habere göre kadınlardan biri şifreyi tuşlayarak binanın dış kapısını açtı. Üç kadın daha sonra Y.N.'nin oturduğu evin kapısını zorlamadan açıp içeri girdi.
14 DAKİKADA SOYUP ÇIKTILAR
Evin içerisinde 14 dakika kalan şüpheliler iddiaya göre saklanan 100 bin dolar parayı alarak kaçtı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Eve geldiğinde hırsızlığı fark eden Y.N., polisi arayarak şikayette bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.