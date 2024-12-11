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        Haberler Dünya Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti | Dış Haberler

        Zelenskiy, ABD'nin askerlik yaşı teklifini reddetti

        Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda hızlı ilerlemesiyle birlikte Ukrayna bazı yeni önlemler düşünmeye başladı. NATO'dan 19 yeni savunma sistemi talep eden Ukrayna'ya ABD tarafından baskı geldi. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna'nın asıl sorununun silah değil asker eksikliği olduğunu ileri sürerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den askerlik yaşını 18'e indirmesi teklifinde bulundu. Ancak bu teklif Zelenskiy tarafından reddedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 00:01 Güncelleme: 11.12.2024 - 00:52
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        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
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        Rusya 2023 yılına göre Ukrayna'nın doğusunda ele geçirdiği alanı 6 katına çıkartarak büyük ilerleme kaydetti. Rusya'nın ilerlemesinin durdurulması için alınması gereken önlemler konusunda Kiev'de birçok fikir öne sürülürüyor. Ukrayna devlet yetkilileri, çözümün Batı'dan daha fazla silah tedarik etmek olduğunu düşünürken ABD devlet yetkilileri ise aynı fikirde değil.

        ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, geçtiğimiz ay Ukrayna'ya askerlik yaşını 18'e indirmesi yönünde bir teklifte bulundu. Bu teklif uzun süre bir cevap bulmazken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile bu teklifi reddetti.

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        Zelenskiy yaptığı açıklamada "Amacımız daha fazla can kurtarmak olmalı, silahları depolarda tutmak değil! Önceliğimiz füze tedariki ve Rusya'nın askerî potansiyelinin azaltılması olmalı" diyerek ABD'ye karşı tavır aldı.

        Zelenskiy ve Ukrayna devlet yetkilileri ABD'den daha fazla mali destek ve teçhizat beklerken ABD geçtiğimiz ay Ukrayna'ya 725 milyon dolar değerinde bir yardım paketi sağlanacağını açıklamıştı.

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