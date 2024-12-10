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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Asgari ücrette ilk toplantı bitti! İkinci toplantının tarihi belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Asgari ücrette ilk toplantı bitti! İkinci toplantının tarihi belli oldu

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıda buluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının açılışında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Ekonomik ve sosyal koşulları detaylı bir şekilde gözeterek adil bir asgari ücret belirlenmesini temenni ediyoruz" dedi. Asgari ücrette ilk toplantı sona ererken, ikinci toplantının 16 Aralık saat 14.00'da gerçekleştirileceği açıklandı. TÜRK-İŞ konuya ilişkin açıklamasında ilk toplantıda herhangi bir rakamın konuşulmadığını belirtti. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "Ülkemizin ekonomisine katkı sunan insanlarımızın ücretlerinin yükselmesi lazım. İnsanlarımız ev kiralarını veremez hale geldi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 10.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:10
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        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
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        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıda buluştu.

        Asgari ücrette ilk toplantı sona ererken, ikinci toplantının 16 Aralık saat 14.00'da gerçekleştirileceği açıklandı.

        "İNSANLARIMIZ EV KİRASINI VEREMEZ HALE GELDİ"

        Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "Asgari ücret günlük 667 TL. Bugün bir kilo et alamıyorsunuz. Onun için bunu düşünmek lazım" dedi.

        "Ülkemizin ekonomisine katkı sunan insanlarımızın ücretlerinin yükselmesi lazım" diyen Ağar ayrıca "İnsanlarımız ev kiralarını veremez hale geldi. Biz ülkemizi milletimizi seviyoruz. Bizi de sevsinler. Yüzümüz asık kalmasın. Önümüzdeki toplantıda bir ücret belirlenirse ona göre hareket edelim" diye ekledi.

        Ağar, ellerini zayıflatacağı için rakam söylemediklerini belirtirken "Rakamı hükümetten veya işverenden bekliyoruz" dedi. Ağar bu yıl büyük ihtimalle üçüncü toplantıda kararın açıklanacağını düşündüklerini belirtti.

        "ADİL BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLENMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının açılışında açıklamalarda bulunmuştu.

        Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

        "2025 yılı asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısına hoş geldiniz. 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün çalışmalarımıza başlıyoruz. Komisyon üyelerimize de şimdiden teşekkür ediyorum. İşçi ve işveren temsilcileriyle birlikte belirlenen ücret, çalışanlara ödenebilecek minimum ücreti belirlemektedir. İşçi temsilcilerini ve işveren temsilcilerini dinliyoruz. Ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Ekonomik ve sosyal koşulları detaylı bir şekilde gözeterek adil bir asgari ücret belirlenmesini temenni ediyoruz.

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        Asgari ücrette yapılan artışlar sadece enflasyona karşı bir koruma kalkanı olarak kalmamış aynı zamanda vatandaşlarımızın satın alma gücünü artırmıştır. Ekim ayında istihdam sayımız 156 bin kişi artmıştır. İstihdam oranımız da 0,2 puanlık artışla yüzde 49,9 ile tarihimizin en yüksek seviyesini görmüştür. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üretimi, ihracatı ile bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi hale gelmiştir. İşçilerimiz Türkiye’nin yükselen gücünün lokomotifidir. Bu toplantılar sadece bir ücret belirleme meselesi değil, emeğin ve sermayenin birlikte güçlendiği bir dengeyi kurmaktır. İşçinin emeğiyle işverenin yatırım gücünü aynı potada birleştiren bir düzen Türkiye’nin de kalkınma gücü olacaktır. Bizler alın teri ile sermayeyi karşı karşıya getiren çatışmacı anlayışı reddediyoruz. Alın teri ile sermayenin birbirini tamamladığı bir sistemi inşa etmeye çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu aynı zamanda dayanışmanın ve birlikte büyüme vizyonunu ortaya koyan bir idealdir. Bu modelde, çalışma hayatında bireysel çıkarları değil, toplumsal faydayı esas alan, çalışanlarımızın refahını artıran, toplumsal faydayı gözeten çalışmaları esas almaktayız.

        İnsan her türlü yapının öznesi ve temelidir. Dolayısıyla işletmelerin temelinde de insan, işçilerimiz ve işverenlerimiz vardır. Çalışanın güçlendiği ortam, işletmelerin de güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bir işletme, güçlü bir çalışan grubuyla büyür. Bir devlet vatandaşının emeğine saygı duyduğu ve koruduğu zaman güçlenir.

        Piyasanın toplumdan bağımsız bir yapıya dönüşmesi en büyük yanılgıdır. Devletin rolü de sadece düzenleyici olmaktan çıkmalı ve çalışanların refahını koruyan bir yapı haline gelmelidir. Her vatandaşımızın emeği değerlidir.

        İşverenlerin en önemli sorumluluğu emeğin karşılığını adil bir şekilde vermektir. Adil ücret ile çalışanların motivasyonu artarken, aynı zamanda artan verimlilik ile işletmenin ve devletimizin kazancı artar. Asgari ücret tespit komisyonunun toplantıları sonrasında belirlenecek olan 2025 yılı asgari ücretinin hayırlı olmasını diliyorum."

        TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMA

        Bakan Işıkhan, toplantı salonuna girmeden önce ise "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeye hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

        Bakan Işıkhan, 'Rakam gelecek mi bugün' şeklindeki soruya, "Daha girmedik toplantıya bismillah diyelim" diye cevap verdi. '3'lü mutabakat olur mu' sorusunu ise "Daha önce başarıyla sosyal dayanışma mekanizmasını geliştirdik çok başarılı sonuçlar aldık hem işçi hem işveren hem hükümet olarak bu iletişimi sürdüreceğiz inşallah Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloğa çok önem veriyoruz sosyal diyalogla çözemeyeceğimiz çalışma hayatında herhangi bir sorun olmadığını söylemek isterim. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesi önemli, o değerlendirmeyi dikkate alacağız" diyerek yanıtladı.

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