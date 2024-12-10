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        Haberler Magazin Norm Ender'in 'Parla'sı MEB müfredatına giriyor

        Norm Ender'in 'Parla'sı MEB müfredatına giriyor

        Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, ünlü müzisyen Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için bestelediği, Parla (100. Yıl Marşı) eserinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:25
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        'Parla', MEB müfredatına giriyor
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        Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, 'Parla'nın Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceğini duyurdu.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Parla' isimli bu özel eser, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına alınarak genç nesillere milli değerlerimizi daha derinden hissettirme amacıyla kullanılacak. Türk bayrağımızın ışığında yükselen bu marş, ülkemizin geleceği olan gençlere ilham kaynağı olacak.

        Norm Ender, duyuruyu kendi sosyal medya hesabından; "Bir tebriğinizi alırım" notuyla takipçileriyle paylaştı.

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        #Norm Ender
        #Parla

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