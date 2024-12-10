Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
Indicata verilerine göre geçen ay online mecralarda 387 bin 998 kurumsal ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanların yüzde 46'sı olan 176 bin 921 aracın satışı gerçekleşti. İşte kasımda en çok satılan 10 marka...
Giriş: 10.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:23
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10- Toyota
Kasım satışı (adet): 6.363
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9- Hyundai
Kasım satışı (adet): 7.507
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8- Peugeot
Kasım satışı (adet): 9.198
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7- Opel
Kasım satışı (adet): 9.476
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6- Mercedes-Benz
Kasım satışı (adet): 9.909
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5- BMW
Kasım satışı (adet): 10.439
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4- Ford
Kasım satışı (adet): 15.825
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3- Renault
Kasım satışı (adet): 20.659
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2- Fiat
Kasım satışı (adet): 21.242
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1- Volkswagen
Kasım satışı (adet): 22.239
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