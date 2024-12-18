AB: Rusya Suriye'den artık çıkmalı

Baas Rejiminin devrilmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki üslerinin ne olacağına dair birçok farklı görüş belirtildi. Son yorum, AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan geldi.

Kallas "Suriye'ye ait olmalı ve Suriye halkını tüm çeşitliliğiyle yansıtmalıdır. Bu çok, çok önemli. Suriye'nin geleceğinde aşırılık, İran ve Rusya'nın yeri olmamalı" diyerek Rusya'ya karşı net tavır aldı. İran Suriye'deki varlığını büyük oran sonlandırırken Rusya Suriye'deki varlığını korumaya devam ediyor.

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Kallas'ın açıklamasına cevap ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Zaharova yaptığı açıklamada "Rusya'nın Suriye'deki üsleri Avrupa Birliğini ilgilendirmez. Biz bu konuyu muhataplarıyla görüşüyoruz. Karar, Şam ile Moskova arasında kurulan diyalog sonucunda belli olacak." diyerek Kallas'ı eleştirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da benzer bir açıklama yaparak Rusya'nın Suriye'den çıkmadığını, Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslerin durumunun ise Suriye'de kurulan yeni hükûmetle birlikte belirleneceğini söylemişti.