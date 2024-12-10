Fenerbahçe'de Athletic Bilbao maçında zorunlu rotasyon!
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa listesinde yer almayanlar, cezalılar ve sakat oyunculardan dolayı zorunlu rotasyona gidecek.
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek.
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Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak. Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.
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F.BAHÇE'DE 3 EKSİK!
Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
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Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred müsabakada forma giyemeyecek.
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Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.
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OĞUZ VE KOSTIC DE YOK!
Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.
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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TAKIMA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor.
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Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.
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İşte F.Bahçe'nin Athletic Bilbao maçı muhtemel 11'i...
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- 10
LIVAKOVIC
- 11
OSAYI SAMUEL
- 12
DJIKU
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- 13
ÇAĞLAR (BECAO)
- 14
MERT MÜLDÜR
- 15
İSMAİL YÜKSEK
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- 16
AMRABAT
- 17
TADIC
- 18
SZYMANSKI
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- 19
MAXIMIN
- 20
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