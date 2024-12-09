Suriye Geçiş Hükümeti kimler yer alacak?

Suriye'de Beşar Esed'in ülkeyi terk ederek Rusya'ya sığınmasının ardından, ülkede kurulacak olan geçici hükümet şekillenmeye başlıyor. Suriye hükümetinde görev alacak kişilerle ilgili olarak kulislerde dolaşıma giren isimler şöyle:

• Başbakan: Riyad Hicab

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• Eğitim Bakanı: Heysem Menna

• Savunma Bakanı: Ahmed Şer

• Dışişleri Bakanı: Hadi Bahra

• Sanayi Bakanı: Ahmed Carba • Basın ve Enformasyon Bakanı: Faysal el-Kasım • Tarım Bakanı: Ahmed Muaz el-Hatib • Sanayi Bakanı: Enes el-Abde • Turizm Bakanı: Ahmed Tuma • Yerel Yönetimler Bakanı: Enes Ayrot • Vakıflar Bakanı: Muhammed Ratıb en-Nablusi • Maliye Bakanı: Hişam Mervva • Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı: Mustafa Musa

• Kültür Bakanı: Riyad Nasan Aga • Sağlık Bakanı: Nasr el-Hariri • İçişleri Bakanı: Kemal el-Lubvani • Gençlik Bakanı: Abdurrahman REKLAM Suriye’de kurulan geçiş hükümetinin bakanlarının tam listesi ve özgeçmişleri şöyle: 1. Başbakan: Riyad Hicab:1966 yılında Deyrizor’da doğdu. Şam Üniversitesi’nde tarım mühendisliği eğitimi aldı. 2011 yılında Tarım Bakanı olarak atandı ve 2012’de Başbakan oldu. Ancak aynı yıl muhalefete katılarak görevinden istifa etti.

2. Milli Eğitim Bakanı Heysem Menna: 1951 yılında Dera’da doğdu. Paris’te tıp ve insan hakları alanında eğitim aldı. Uzun yıllar insan hakları aktivisti olarak çalıştı ve Suriye muhalefetinin önde gelen isimlerinden biri oldu. 3. Savunma Bakanı Ahmed el-Şaraa : Ahmed el-Şaraa hakkında detaylı bilgi bulunmamakta. 4. Dışişleri Bakanı: Hadi el-Bahra : Hadi el-Bahra, 1959 yılında Şam’da doğdu. ABD’de endüstri mühendisliği eğitimi aldı. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun eski başkanı ve Cenevre görüşmelerinde muhalefeti temsil etmişti.

REKLAM 5. Sanayi Bakanı Ahmed el-Cerba: 1969 yılında Haseke’de doğdu. Arap aşiret lideri ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun eski başkanı. 6. Enformasyon Bakanı Faysal el-Kasım: 1961 yılında Süveyda’da doğdu. BBC Arapça ve Al Jazeera’de gazeteci ve program sunucusu olarak çalıştı. “El-İtticah el-Muakis” programıyla tanınıyor. 7. Tarım Bakanı Ahmed Muaz el-Hatib: 1960 yılında Şam’da doğdu. Petrol mühendisliği eğitimi aldı ve din adamı olarak çalıştı. Suriye Ulusal Koalisyonu’nun ilk başkanıydı.

8. Sanayi Bakanı Enes el-Abde: 1967 yılında Şam’da doğdu. İngiltere’de jeoloji eğitimi aldı. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun eski başkanı. 9. Turizm Bakanı Ahmed Tuma: 1965 yılında Deyrizor’da doğdu. Diş hekimliği eğitimi aldı. Suriye Geçici Hükümeti’nin eski başbakanı. 10. Yerel Yönetim Bakanı Enes Ayrut: Enes Ayrut hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

11. Evkaf Bakanı Muhammed Ratib el-Nablusi: 1938 yılında Şam’da doğdu. İslam hukuku ve Arap dili alanında profesördür. Birçok dini kitap yazmıştır ve vaiz olarak tanınıyor. REKLAM 12. Maliye Bakanı Hişam Mervan: Hişam Mervan hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. 13. Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanı Mustafa el-Musa: Mustafa el-Musa hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

14. Kültür Bakanı Riyad Nasan Ağa: 1947 yılında Hama’da doğdu. Yazar ve gazeteci. 2006-2010 yılları arasında Suriye Kültür Bakanı olarak görev yaptı. 15. Sağlık Bakan Nasır el-Hariri : 1977 yılında Dera’da doğdu. Kardiyologdur. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun eski genel sekreteri. 16. İçişleri Bakanı Kemal el-Labvani: 1957 yılında Zabadani’de doğdu. Tıp doktorudur ve insan hakları aktivistidi. Suriye’de demokrasi yanlısı faaliyetleri nedeniyle uzun yıllar hapis yattı.

17. Gençlik Bakanı Abdurrahman: Abdurrahman hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. ARAP DÜNYASI BU İSİMLERE NASIL BAKIYOR? Bu isimler, Suriye muhalefetinin önde gelen figürleri olarak tanınıyor. Birçoğu, rejime karşı duruşları ve muhalefet hareketine katkılarıyla biliniyor. Arap dünyasında, özellikle muhalif kesimlerde saygı görmekteler. Ancak, bazı isimler geçmişteki görevleri veya görüşleri nedeniyle eleştirilere de maruz kaldıkları da bir başka nokta...