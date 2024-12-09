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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe hedef maçlarını kazanamıyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe hedef maçlarını kazanamıyor!

        Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi mücadelesinden 1-0 mağlup ayrıldı. Kritik bir mücadelede daha puan kaybeden Sarı-Lacivertliler, bu sezon çıktığı hedef maçlarında başarısız oldu. Fenerbahçe ligin ilk 6 sırasında bulunan 4 takıma puan kaybederken 1'siyle ile daha karşılaşmadı. İşte Fenerbahçe'nin hedef maçlarındaki performansı...

        Giriş: 09.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:13
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        Fenerbahçe hedef maçlarını kazanamıyor!
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        Süper Lig'de 15. haftayı geride bırakan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Son olarak Beşiktaş karşısında çıktığı derbi mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan Sarı-lacivertliler eleştirilerin odağında yer aldı.

        FENERBAHÇE HEDEF MAÇLARINI KAZANAMIYOR

        Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe ardından çıktığı Göztepe mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sonrası çıktığı 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sarı-Lacivertliler, ligin 6. haftasında evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-1 kaybetti.

        7. haftada Antalyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılırken 8. haftayı ise BAY geçti. 9. haftada sezona iyi başlayan ve ligde üst sıralarda bulunan Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe yine bir hedef maçından galibiyetle ayrılamadı. Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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        Ardından Süper Lig'de 5 maçlık seri yakalan Fenerbahçe, 15. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.

        Sezona iyi başlayan ardından sert bir düşüşle geriye doğru giden Beşiktaş'ta hem Teknik Direktör van Bronckhorst ile yollar ayrıldı hem de başkan Hasan Arat istifa etti. Bu sürecin gölgesinde ilk önemli maçına çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı ve yaralarını sardı. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

        İLK 6'DAKİ TAKIMLARDAN 4'ÜNE PUAN KAYBETTİ

        Süper Lig'de 15 haftalık süreci 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, birinci sırada Galatasaray'a mağlup oldu. Üçüncü sıradaki Samsunspor ile berabere kalan, Sarı-Lacivertliler dördüncü sırada bulunan Eyüpspor ile henüz karşılaşmadı. Beşinci sırada bulunan Beşiktaş'a da mağlup olan Fenerbahçe, altıncı sırada bulunan Göztepe'yle ise berabere kaldı. Fenerbahçe bu sezon ligin üst sıralarında bulunan takımlara karşı galibiyet alamadı.

        Göztepe(6): 2 - Fenerbahçe(2): 2

        Fenerbahçe(2): 1 - Galatasaray(1): 3

        Samsunspor(3): 2 - Fenerbahçe(2) : 2

        Beşiktaş(5): 1 - Fenerbahçe(2): 0

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