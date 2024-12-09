Spor yazarları Galatasaray'ın Sivasspor galibiyetini değerlendirdi!

"AKIL TUTULMASI OLDU"

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Galatasaray, derbinin neticesinden sonra dünkü deplasmana çok hırslı ve atak başladı. Ama 15. dakikada beklenmedik bir şok gelişti. Genç Metehan'ın yaptığı hata sonucu Galatasaray hem 1 kişi eksik kaldı hem de kısa süre sonra skor dezavantajına düştü. Ama Galatasaraylı futbolcular sanki maç 11'e 11 oynanıyormuş gibi devre sonuna kadar oyunu domine ettiler. Ve soyunma odasına 2 gol bulup skor avantajıyla girdiler. Tabi ki burada Sivas kalecisinin ilk golde büyük hatası vardı. Ben en çok Sallai ile takımı ileri taşıyarak lokomotif görevi gören Barış Alper'i beğendim. Osimhen de etkili sprintiyle penaltıyı yaratan ve gole çeviren oyuncu oldu. Ben en çok Sallai ile takımı ileri taşıyarak lokomotif görevi gören Barış Alper'i beğendim. Osimhen de etkili sprintiyle penaltıyı yaratan ve gole çeviren oyuncu oldu. Uzatmada ise hakem Turgut Doman'ın skandal bir kararı vardı. VAR uyarısına rağmen pozisyonu izledikten sonra Manaj'ın hareketine kırmızı çıkarmaması akıl tutulmasıydı!" [Sabah]