Spor yazarları Galatasaray'ın Sivasspor galibiyetini değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
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Spor yazarları, Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçı köşelerinde değerlendirdi.
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"BÜYÜK BİR KATLİAM YAŞANDI"
AHMET ÇAKAR: "Dün geceki galibiyet, G.Saray'ın şampiyonluk yolunda kırılma noktası olacak. Çok iyi başlanan bir maç, 16'da gelen kırmızı kart ve ardından Sivasspor'un öne geçmesinden sonra bu maçı çevirmek her babayiğidin harcı değil. İşte bu dakikadan itibaren G.Saray çok önemli oyuncuları olan bir takım olduğunu cümle aleme sergiledi. Tabii ki bunda Sivasspor'un rakip 10 kişiyken öne geçtiği maçta manasız şekilde hâlâ defansta kalabalık durması, baskı yapmaması gibi faktörler de etkili oldu. Sivasspor pekala puan alabileceği maçı, Nikolic'in önemli hataları ve futbolcuların sorumsuzlukları ile kaybetti. Metehan'ın kırmızı görmeden hemen önceki pozisyonda bence Manaj topu kolu ile önüne indirdi. Bence diyorum çünkü net konuşamıyorum. Ama dün son saniyede büyük bir katliam yaşandı. Manaj bile isteye Barış Alper'in bacağını önce taradı, sonra bastı. VAR hakemi, Turgut Doman'ı çağırdı. Ama Doman atamadı. Bunun adı kötü niyettir, yapıdır, Türk futbolunda provokasyondur!" [Sabah]
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"GALATASARAY 9 KİŞİYLE DE YENERDİ"
İBRAHİM YILDIZ: Karşılaşmanın hemen başında genç oyuncu Metehan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Takım 10 kişi kaldı. Elbette, acaba sorusu geldi akıllara. Ancak, eksik kalmayı ne oyuncular dert etti. Ne de teknik kadro. Aksine, sanki ev sahibi takım eksik kalmış gibiydi! Dönen topları kazanan, istediği gibi oyunu yönlendiren Sarı-Kırmızılı ekip bırakın 10 kişi oynamayı 9 kişi kalsalar bile maçı rahat kazanabilirdi. Bunun nedeni elinde ki oyuncuların kalitesi ve özverili oynamaları. [Habertürk]
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"KORKAK, YÜREĞİ YOK"
OSMAN ŞENHER: "Benim adetim değildir hakemlerle maç yazısına girmek... Hadi futbolu da geçtim ama dün gece uzatmalarda Manaj, milli formayı giyen Barış Alper Yılmaz’ın bileğine, kasti olarak kırmak için, futbol hayatını bitirmek için basıp sakatladığı bir pozisyon var. Daha sonra bu çocuk sahadan sedyeyle çıkıyor, VAR, hakem Turgut Doman’ı pozisyonu izlemesi için çağırıyor fakat hakem mönitörden izledikten sonra, kimden korkuyor bilemiyorum ama kırmızı kartı çıkartmıyor, sarı kart ile geçiştiriyor. Benim anlamadığım, yüreği olmayan korkak hakemleri neden böyle karşılaşmalara veriyorlar." [Milliyet]
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"OKAN BURUK'UN EN DOĞRU HAMLESİYDİ"
UĞUR MELEKE: "15’inci dakikada G.Saray ın eksik kalması haliyle beklenmedik bir durumdu. Bir kişi fazla oynamalarına rağmen kendi birinci bölgelerine yığılmaya devam ettiler, topu 10 kişilik G.Saray’a bıraktılar ve sarı kırmızılılar da kaliteli ayaklarıyla haklı olarak çevirdiler maçı. G.Saray 80 dakika 10 kişi oynamasına rağmen neredeyse hiç hissettirmedi personel eksikliğini. Lider gibi, şampiyon gibi oynamaya devam etti ve kazandı maçı. Sivas’ta şahane bir Yunus performansı izledik. Alışık olduğu yerde, sağ kanatta oynayınca, üç golün de içindeydi genç oyuncu. Okan Buruk da defansta büyük açıklar verdikleri 3-4-2-1 ısrarından nihayet dün döndü. Sivas’ta dörtlü defansla oynadılar ancak bu kez de genç Metehan-Manaj eşleşmesi sadece 15 dakika sürdü. Tecrübeli Manaj 15 dakikada attırdı rakibini. Buruk’un dün belki en doğru hamlesi, Nelsson’u 75’te oyuna almasıydı. Maçın son anında Barış’a yapılan acımasız harekete çok üzüldüm. Genç sporcunun bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim" [Hürriyet]
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"AKIL TUTULMASI OLDU"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Galatasaray, derbinin neticesinden sonra dünkü deplasmana çok hırslı ve atak başladı. Ama 15. dakikada beklenmedik bir şok gelişti. Genç Metehan'ın yaptığı hata sonucu Galatasaray hem 1 kişi eksik kaldı hem de kısa süre sonra skor dezavantajına düştü. Ama Galatasaraylı futbolcular sanki maç 11'e 11 oynanıyormuş gibi devre sonuna kadar oyunu domine ettiler. Ve soyunma odasına 2 gol bulup skor avantajıyla girdiler. Tabi ki burada Sivas kalecisinin ilk golde büyük hatası vardı. Ben en çok Sallai ile takımı ileri taşıyarak lokomotif görevi gören Barış Alper'i beğendim. Osimhen de etkili sprintiyle penaltıyı yaratan ve gole çeviren oyuncu oldu. Ben en çok Sallai ile takımı ileri taşıyarak lokomotif görevi gören Barış Alper'i beğendim. Osimhen de etkili sprintiyle penaltıyı yaratan ve gole çeviren oyuncu oldu. Uzatmada ise hakem Turgut Doman'ın skandal bir kararı vardı. VAR uyarısına rağmen pozisyonu izledikten sonra Manaj'ın hareketine kırmızı çıkarmaması akıl tutulmasıydı!" [Sabah]
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"BANA YAPI SÖKMEZ, YIKAR GEÇERİM"
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Ey Turgut Doman! Manaj, acımasızca, gaddarca Barış Alper'in bileğine tekme atıp, basıyor, eziyor. Nerdeyse kemiklerini kıracak. Sen gidip VAR'da izliyorsun ve sarı kartta ısrar ediyorsun! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK'yi zor durumda bırakıyorsun! Akşam eve gidince ailenin yüzüne nasıl bakacaksın! Başını yastığa nasıl koyacaksın! Ben olsam TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yerinde Turgut Doman'ı çağırıp 'Hemen düdüğünü as' derim! Bin kere yazıklar olsun böyle hakeme! Metehan, o kadar acemice bir hareketle Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı ki... Daha 16. dakikada 10 kişi kaldı Galatasaray! Metehan'ın pozisyonunu için VAR incelemesi bu kadar uzun sürer mi yahu! Pozisyon dışarıda ve bariz gol şansı var. Serbest vuruş ve kırmızı kart! Çok mu zor bu kararı vermek! 'Yapı' tartışmalarının yaşandığı haftada Galatasaray, Sivasspor'u 10 kişi ile yıktı geçti. Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray; herkese şu mesajı verdi: 'Bana yapı sökmez! Yıkar geçerim!' 'Uzay Takımı' Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkararak zirveye mührünü bastı..." [Fotomaç]
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"ŞİMDİ FENERBAHÇE DÜŞÜNSÜN"
REHA KAPSAL: "Oyuna iyi başlayan sarı kırmızılar, Metehan'ın yaptığı acemice hareketle on kişi kaldı. Bu da Sivasspor'un oyun iştahını kabarttığı gibi motivasyonunu arttırdı. Nitekim Rodrigues'le bulduğu golle öne geçti. Esas sorulması gereken soru; Okan hocanın eksik kaldığı sürede hemen neden Nelsson'u oyuna almadı? Hocanın savunmasının merkezindeki dengeyi sağlaması gerekiyordu Sarı kırmızılar sayısal olarak sahada eksik olmalarına rağmen, ilk yarıdaki mücadele gücü istek ve arzulu oyunuyla devreyi 2-1 önde bitirmeyi fazlası ile hak etti. Özelikle eksik kalmalarına rağmen orta sahayı oyunun merkezini çok iyi tuttu. Rakibin gereksiz üçlü savunma anlayış, bu bölgeyi iki oyuncu ile kapatmak istemesi tüm oyunun inisiyatifini sarı kırmızılara verdi. Galatasaray bu zor deplasmandan galibiyetle dönmesini yettiği gibi şampiyonluk yarışında puan farkını 6 çıkarttı. En önemli rakibine ve kamuoyuna sanırım şu mesajı verdi: 'Bundan Sonra Fenerbahçe Düşünsün.'" [Fotomaç]
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