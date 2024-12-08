Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
Suriye'de silahlı muhalif grupların başkent Şam'ı kontrol altına almasıyla birlikte Beşar Esad rejimi düştü. Ülkeden kaçtığı bildirilen Esad'ın garajında bulunan lüks araçlar görüntülendi
Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki rejim karşıtı silahlı gruplar, başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Bu gelişmeyle birlikte Beşar Esad hükümeti resmen düştü.
LÜKS ARAÇLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Muhalifler, Şam'ın ele geçirilmesinden sonra Başkan Beşşar Esad'ın garajında çok sayıda lüks araba keşfetti. Esad'a ait olduğu ileri sürülen bir garajın videosunu paylaştı.
Garajda birbirinden lüks çok sayıda araç görüntülendi. El konulan arabalar arasında Ferrari, Audi, Mercedes ve diğer lüks markalar da yer alıyor.