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        Haberler Dünya Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı | Dış Haberler

        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı

        Suriye'de silahlı muhalif grupların başkent Şam'ı kontrol altına almasıyla birlikte Beşar Esad rejimi düştü. Ülkeden kaçtığı bildirilen Esad'ın garajında bulunan lüks araçlar görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 19:30 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:30
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        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
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        Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki rejim karşıtı silahlı gruplar, başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Bu gelişmeyle birlikte Beşar Esad hükümeti resmen düştü.

        LÜKS ARAÇLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

        Muhalifler, Şam'ın ele geçirilmesinden sonra Başkan Beşşar Esad'ın garajında ​​çok sayıda lüks araba keşfetti. Esad'a ait olduğu ileri sürülen bir garajın videosunu paylaştı.

        Garajda birbirinden lüks çok sayıda araç görüntülendi. El konulan arabalar arasında Ferrari, Audi, Mercedes ve diğer lüks markalar da yer alıyor.

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