Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir? Neler biliyoruz?

İslamcı Heyet Tahrir el-Şam'ın başını çektiği muhalif silahlı gruplardan oluşan koalisyon, uzun süredir dondurucuda duran Suriye iç savaşı manzarasını aniden değiştirdi. Sadece 12 gün içinde Suriye'yi 53 yıldır yöneten Esad hanedanlığı devrildi. Artık ülkenin büyük bir bölümünün kontrolü muhalif silahlı gruplarda ve terör örgütü PKK/PYD'de.

Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi Haberi Görüntüle

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13 yıl süren bu iç savaş, Arap Baharı sırasında başladı ve yerel muhalif gruplar, radikal gruplar ve ABD, Türkiye, İsrail, İran ve Rusya gibi uluslararası güçlerin dahil olduğu kanlı, çok yönlü bir çatışmaya dönüştü. Bugüne kadar 500 binden fazla Suriyeli öldü ve milyonlarca kişi de evlerini terk etti. Başta Türkiye olmak üzere tüm Avrupa bir göç kriziyle mücadele etmek zorunda kaldı.

REKLAM Bugün ise HTŞ ve diğer muhalif unsurlar Şam'da. Esad'ın nerede olduğu bilinmiyor. Esad yönetiminin başbakanı Celali, kansız bir şekilde yönetimi muhaliflere devretme hazırlıkları içinde. Bu kansız devredişe HTŞ'nin yaklaşımı da ılımlı. "KURTULUŞ HAREKETİNİN EYLEMLERİ" İngiliz Sky News kanalına konuşan MI6'nın eski başkanı Sir John Sawers, Suriye'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sawers, "Son iki haftada gördüğümüz HTŞ eylemleri bir terör örgütünün değil, bir kurtuluş hareketinin eylemleridir." ifadelerini kullandı.

"The actions we've seen of Hayat Tahrir al Sham (HTS) over the last two weeks has been those of a liberation movement, not of a terrorist organisation".



Former head of MI6 Sir John Sawers gives insight into the Syrian rebels claiming control of Damascus.#TrevorPhillips pic.twitter.com/pFUiyhZLGZ — Sky News (@SkyNews) December 8, 2024 HTŞ kimdir? Bu örgütle ilgili neler biliyoruz? HTŞ'nin kurucusu Ebu Muhammed el-Jolani bir zamanlar Irak'ta ABD güçlerine karşı yürütülen isyana katıldı ve daha sonra dünyanın en ünlü terör örgütlerinden DEAŞ'ın bir üyesi oldu. ABD'nin Jolani'nin başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödül hala aktif. Daha önce El Nusra Cephesi olarak faaliyet gösteren HTŞ daha sonra Usame Bin Ladin'in ölmeden önce lideri olduğu El Kaide'ye bağlılığını ilan etti. 2016'da ise bu bağları kopardı ve Hay'at Tahrir al-Sham olarak yeniden isimleşti.

Sünni bir yapılanma olan HTŞ şu anda Suriye'deki en güçlü silahlı grup ve başkent Şam dahil, ülkenin büyük bir bölümünü kontrol ediyor. HTŞ, ABD ve Türkiye tarafından terörist grup olarak tanımlanıyor. Batılı ülkelerin ve Rusya'nın da resmi yaklaşımı aynı. DEAŞ'a göre ılımlı bir İslami devlet yapılanması Ancak örgütün, Türkiye, İran ve Rusya'nın İdlib bölgesi için 2020'de uzlaştığı ateşkesin ardından İdlib içinde tam kontrol sağlayabilmek için DEAŞ gruplarıyla çatıştığı biliniyor. 2025'e girerken, Jolani'nin yaklaşımı CNN International'a verdiği mülakatta görülüyor.

HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü Haberi Görüntüle İki gün önce röportaj veren HTŞ lideri, Esad'ın devrilmesinin hedefleri olduğunu ve Esad'ı devirdikten sonra halk tarafından seçilen bir konseyin temelini oluşturduğu bir hükümet kuracaklarını söylemişti. Jolani, Suriye'de yaşayan hiç kimsenin yaşam tarzına karışmayacaklarını da vurguladı.