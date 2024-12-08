Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'ya çevrildi

Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi sona erdi. 13 yılı aşkın süredir devam iç savaş, 12 gündür ilerleyişini sürdüren muhaliflerin bu sabah saatlerinde başkent Şam'a girmesiyle son buldu. Şu ana kadar Beşar Esad'dan haber yok, kendisinin ülkeden kaçtığı bildiriliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de yaşananlara ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Esad ülkeden ayrıldı. Suriye'deki Rus üslerinde yüksek alarm durumu var" denildi.

2000'lerin başında Suriye Devlet Başkanı olarak göreve gelen Hafız Esad'ın oğlu Beşar Esad'ın 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana en büyük destekçileri Rusya ve İran oldu. Esad'ın nerede olduğunu bilinmiyor ancak Suriye dışında Rusya ve İran'dan başka bir yere gidemeyeceği düşünülüyor.

Rusya'nın 10 yılı aşkın süredir Suriye Devlet Başkanı Esad'a verdiği destek koltuğunu kaybetmemesine yardımcı oldu. Ancak silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım'da ilerleyişine başladığında Esad rejimi, Rusya'dan beklediği desteği alamadı. Rusya, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'na odaklanmış, son günlerde Rusya'nın Ukrayna cephesinde de çatışmalar artmıştı.

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Uluslararası basında en büyük kaybedenlerin Rusya ve İran olduğu yazıldı. Her ikisi de 2011'de ayaklanmalar başladığından beri rejimi desteklemede etkili oldular. Rusya için Suriye, Orta Doğu'daki en güçlü müttefiki. Moskova'ya bölgede nüfuz sağlıyor.

Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama Haberi Görüntüle

Esad, Moskova'nın desteği karşılığında Rusya'nın Tartus'ta bir deniz üssüne ve Lazkiye'de bir hava üssüne sahip olmasına izin verdi. Bu, Rusya'ya Akdeniz'de önemli bir stratejik deniz varlığı ve bölge genelinde hava kabiliyeti sağladı.