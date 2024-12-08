Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğana ve Türk halkına kucak açtıkları için teşekkür eden Yaktı, "Türkiyeyi çok sevdik. Burada zorluk çekmedik. Kendi evimiz gibi davrandık. Zaten Türk halkını hiçbir zaman kendimizden ayırt etmedik." diye konuştu.