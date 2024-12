Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı yönetiminin, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla sona ermesi dünya basınında geniş yer buldu.

Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara gelmesinin ardından 1970'de parti içi darbeyle Beşşar Esad'ın babası Hafız Esad iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu.

Associated Press (AP) gelişmeyle ilgili ilk haberinde "Esad ailesinin 50 yıllık iktidarı, çarpıcı bir sonla düşmüş görünüyor" başlığını kullandı.

The Guardian gazetesi ise Celali'nin serbest seçim çağrılarına yer verdi. Gazete, muhaliflerin Şam'a girişini "Berlin Duvarının yıkılma anı" olarak tanımladı.

Suriye'de rejimin çöküşünü, Repubblica gazetesi, "İsyancılar Şam kapılarında. Esad'a ulaşılamıyor. Sürgüne hazır" başlığıyla, La Stampa gazetesi ise "Suriye, isyancıların elinde. Esad'ın durumu her zamankinden daha belirsiz" başlığıyla duyurdu.

Hırvatistan Radyo ve Televizyonu ise "Esad rejimi devrildi, Şam direnmeden düştü" başlığını kullandı.

RUSYA VE ASYA

Çöken rejimin destekçilerinden Rusya başta olmak üzere Asya ülkelerinin geneli de rejimin sonunun gelmesine medyada geniş yer verdi.

Rus basını, ülkedeki durumu an be an okuyucularına aktardı.

Rus haber ajansı TASS'ın haberinde, silahlı güçlerin Şam'a girdiği, yönetim güçlerinin de merkezden ayrıldığı belirtildi. Haberde, Suriye hükümetinin rejim karşıtı muhaliflerden güvenlik garantisi aldığı ileri sürüldü.