Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyetini değerlendirdi: Kendini Roma'da sanıyor!
Süper Lig'in 15. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi
- 1
"HAMLELERİ YANLIŞTI"
ENGİN VEREL: "Mourinho'nun 67. dakikadaki iki hamlesi de yanlıştı: Hem Maximin'in çıkması hem de Dzeko ile En Nesyri'nin yer değiştirmesi. Madem kazanmak istiyorsun, çift forvete döneceksin. Buna karşılık Serdar Topraktepe'nin hamleleri Beşiktaş'a golü getirdi. Dolmabahçe'deki satranç tahtasında yanlış hamleler yapan Mourinho ise belki de 'şah'ın tahtını kaybetmesine neden olacak." [Akşam]
- 2
"KENDİNİ ROMA'DA SANIYOR"
UĞUR MELEKE: "Maçın kırılma noktası iki hocanın da kulübelerine başvurduğu 65-70 aralığı oldu. Mourinho ilk bir saatte sahada kadro kalitesinin karşılığını veren bir oyun olmamasına, zirve yarışında kalmak için kazanması gerekmesine rağmen sanki lig dördüncülüğünü hedefleyen Tottenham’daymış ya da Roma’daymışçısına sıradan değişiklikler yaptı. Tempoyu yükseltemedi. Golü yiyene kadar da vitesi artıracak ofansif hamle yapmadı. İlk dördü hedefleyen Roma’da, Tottenham’da ya da Manchester United’da derbi beraberliği işinize yarayabilir, ancak Süper Lig’in dinamikleri farklı. Ve Mourinho hala bence Roma’yı yönetiyor gibi davranıyor." [Hürriyet]
- 3
"ÇOK ŞEY YANLIŞ"
AHMET ÇAKAR: "Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, ikinci derbisini de kaybetti. Bu böyle gitmez. Hem 3 puan kaybettiler hem oyunu kaybettiler hem de futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadılar. Kimse Mourinho'ya Kayseri'yi yensin, Adana Demirspor'u yensin diye milyonları vermedi. Kolay değil, sezonun ilk yarısında iki derbiyi kaybediyorsan 'Şampiyonluğun en güçlü adayıyım' diyemezsin. Kadro yanlış, oyuncu değişiklikleri yanlış, çok şey yanlış" [Sabah]
-
- 4
"MOU ESKİ GÜNLERİNE DÖNMELİ"
İBRAHİM YILDIZ: Dünya çapında bir teknik adam Mourinho bir derbi karşılaşmasından daha yenik ayrılırken ister istemez bazı sorular da gündeme geldi. Mourinho, Fenerbahçe’nin başına geldiğinden bu yana kontrollü oyunu tercih etti. Daha çok savunma güvenliğini öne çıkardı. Uzun topları tercih etti. Topla az oynamayı düşündü. Rakip analizleri bir yana kendi oyununda ısrar etti. Bir başka düşüncesi ise ideal bir 11 hiçbir zaman olmadı. Mourinho çapında bir teknik adamdan daha güçlü taktik beklemek hakkımız değil mi? Oyuncu seçimi, hamleler, sistem… Bu nedenle, Mourinho eski günlerine dönmeli diyoruz. Daha agresif bir oyun oynatmalı. [Habertürk]
- 5
"HİÇ AĞIRLIK KOYAMADI"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe oyuna hiç ağırlık koyamadı. Sadece Dzeko'nun 3 pozisyonu vardı. İkisini çok kötü kullanarak kaçırdı. En zorunu iyi kullandı onu da Emirhan çizgiden çıkardı. Sonrasında da Fenerbahçe beklemediği anda bir de gol yiyince hem rakibin direnci iyice arttı hem de taraftar desteği. Bu arada çok önemli bir pozisyonda Tadic bitiklikten kaleciye geri pası verdi! Uzatma bölümünde En-Nesyri'nin direkten dönen kafasıyla beraberlik şansı da kaçırıldı. Ve çok önemli bir 3 puan kaybedildi" [Sabah]
- 6
"BU SORGULANIR"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Fenerbahçe neden kaybetti sorusunun karşılığı, ikinci yarıdaki etkisiz oyunda. Oyunu ve tempoyu kontrol ettikleri ilk 45'te biri direkten dönen, biri gol çizgisinden çevrilen, yine Dzeko'nun avuta attığı net pozisyonlar vardı ellerinde. Beşiktaş Rafa Silva'nın Livakovic'e nişanladığı bir "karşı karşıya" ile cevap verebildi. Fenerbahçe bu kadar kaçırırken, rakibin golünün kendi kaosundan gelmesi de futbol cilvesi. Bu kaçan gollerin mesajları da açıktır. Bazen "Olmayınca, olmuyor"… Yediği golden sonra baskıyı, rakip stoperlerin "kalite problemini" test etmeye çalışmak da maçın taktik anlamında sorgulanır elbette." [Fotomaç]
-
- 7
"ŞAMPİYONLUK KAYBEDİLMEDİ"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Fenerbahçe adına bu mağlubiyetle lig bitmedi ve şampiyonluk kaybedilmedi. Sadece moraller bozuldu ve özgüven kaybı yaşandı. Fenerbahçe bu durumun altından kalkacak hoca ve oyunculara sahip. Bilbao maçı büyük önem kazandı. İyi rakibe karşı kazanmak moralleri yerine getirir." [Takvim]
- 8