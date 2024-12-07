Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı ve siyah-beyazlılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli ve duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da dev derbiyi değerlendirdi.

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DENİZLİ: DERBİYE YAKIŞAN KALİTE DİYEMEYİZ Bizim tahmin ettiğimiz futbol kalitesinin altında bir maç oldu. Bol mücadeleli, zaman zaman tempolu bir maç oldu ama derbiye yakışan bir kalite diyemeyiz. Fenerbahçe son haftalarda kazandı ama futbol olarak aldığı sonuçların karşılığını aldığını söyleyemeyiz. Prag, Kayseri ve çok zorlandığı maçları kazandı ama futbol olarak övgüye layık bir futbol oynamıyordu. 📺 Derbi Özel



🎙️ Mustafa Denizli: Bu maç için derbiye yakışan bir kalite diyemeyiz. pic.twitter.com/oW4AbBj6q0 — HT Spor (@HTSpor) December 7, 2024

"POZİSYON AÇISINDAN ZENGİN BİR MAÇ DEĞİLDİ" Ligde aşağı yukarı hiçbir iddiası kalmayan bir takımın bütün tribünlerinin hangi maçta böyle dolu olması mümkündür? Ancak böyle bir maçta. Beşiktaşlı futbolcuları hem madden hem manen tamamen değiştirebilecek bir maç. Fenerbahçe kağıt üstünde favori gözükmesine rağmen, zorluk derecesi son derece önemli bir maçtı. Beşiktaş bu maçta belli bir dönemi tolere edecek. Gol pozisyonu üretilmedi, aşağı yukarı maç içerisinde 4 tane falan vardı. Bunun 2'si F.Bahçe, 2'si Beşiktaş tarafından yaratıldı. Pozisyon açısından zengin bir maç değildi ama derbi maçıydı. 📺 Derbi Özel



🎙️ Mustafa Denizli: Ligde aşağı yukarı hiçbir iddiası kalmayan bir takımın bütün tribünlerinin hangi maçta böyle dolu olması mümkündür? Ancak böyle bir maçta. pic.twitter.com/jg8LBq7ePk — HT Spor (@HTSpor) December 7, 2024

DİLMEN: F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ'A UYDU Bundan 4-5 ay öncesinde Fenerbahçe ligin bitimine 2 hafta kala Galatasaray'a gitti, 10 kişi kalmasına rağmen görkemli bir galibiyet elde etti. Kongre vardı, tam olmasa da 4'te 1'ini o skor etkilemiştir. F.Bahçe o gün G.Saray'ı değil, bir Anadolu takımını yenseydi böyle olmazdı. Bugün de Beşiktaş için böyle. Jose Mourinho'ya katılmadığım bir konu var, 'baskı olmaz' diyor ya tam tersi... Baskı olur ama baskı tecrübeli ve iyi futbolcuların olduğu takımda olumludur. Her zamankinden fazla koşarsınız. Beşiktaş'ın 2 ideal stoperinin 2'si birden yok. Beşiktaş'ın moral olarak Fenerbahçe'nin skor olarak bu maça çok ihtiyacı vardı. Beşiktaş bunu istedi, Fenerbahçe Beşiktaş'a uydu. 📺 Derbi Özel



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Beşiktaş'ın moral olarak Fenerbahçe'nin skor olarak bu maça çok ihtiyacı vardı. Beşiktaş bunu istedi. Fenerbahçe Beşiktaş'a uydu. pic.twitter.com/9accpajMii — HT Spor (@HTSpor) December 7, 2024

"F.BAHÇE KONTROLLÜ OYUNU TERCİH ETTİ" Beşiktaş bugün daha 1. dakikadan itibaren o kadar güçlü oynadı ki. Fenerbahçe'de bir o kadar fazla kontrollü oyunu tercih etti. Jose Mourinho oyunuydu bu işte. Ben kafasında görüyorum hocanın, oyunda ve oyuncularda da görüyorum. Mourinho istedi ki 0-0 benim cebimde olsun, ben atarım bir şekilde. İstediği de aslında olmuyor değildi. Rakibi yarı alanına düşüremedi. Ben F.Bahçe'den daha üstün bir oyun bekliyordum. 📺 Derbi Özel



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Beşiktaş bugün daha 1. dakikadan itibaren o kadar güçlü oynadı ki. Fenerbahçe'de bir o kadar fazla kontrollü oyunu tercih etti. José Mourinho oyunuydu bu işte. pic.twitter.com/6EDFTNtrCL — HT Spor (@HTSpor) December 7, 2024

DENİZLİ: F.BAHÇE'YE İYİ OYNADI DİYEMEM Büyük bir takımın 45 dakikası boşa geçerse bundan bahsedemeyiz. Jose Mourinho'nun "İyi oynuyoruz." dediği cümleye ben katılmıyorum. 📺 Derbi Özel



🎙️ Mustafa Denizli: Büyük bir takımın 45 dakikası boşa geçerse bundan bahsedemeyiz. José Mourinho'nun "İyi oynuyoruz." dediği cümleye ben katılmıyorum. pic.twitter.com/RHXiuQ6TQJ — HT Spor (@HTSpor) December 7, 2024

DİLMEN: HOCANIN PLANI HIZLI SONUÇ ALMAKTI Kolombiya'dan biri gelse, arzu ve coşku farkını görür. Rafa Silva, Immobile 1-2 pozisyon bulduğu zaman atamayabilir ama 1 tane pozisyonda da gol yapabilir. Rakibi de artık şuursuzlaştı. Hocanın planı hızlı oyuncularla sonuç almaktı. Ben bir tercih yapardım. Ya Maximin'i oynatırdım ya da Oğuz'u oynatırdım. 📺 Derbi Özel



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Hocanın planı hızlı oyuncularla sonuç almaktı. Ben bir tercih yapardım. Ya Maximin'i oynatırdım ya da Oğuz'u oynatırdım. pic.twitter.com/rJIoEhyJMz — HT Spor (@HTSpor) December 7, 2024

DENİZLİ: F.BAHÇE KENDİNİ YAKTI, BEŞİKTAŞ'I KURTARDI Beşiktaş'ta ayrı bir motivasyon vardı. Beşiktaş'ın sorunu hafta içinde kendi içinde yaşadığı problemler. Bunların üstünden gelmek için F.Bahçe ve Galatasaray gibi takımı yenmesi lazımdı. Fenerbahçe bir yerde kendini yakarken bir yerde Beşiktaş'ı kurtardı diyebiliriz. En azından geçici bir süre için. Yönetim de, futbolcular da rahatladı. Tepki gösteren taraftar şimdi hiçbir şekilde tepki göstermeyecek. Bundan sonraki maçlarda da futbolcular daha rahat hareket edecek. 📺 Derbi Özel



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Fenerbahçe bir yerde kendini yakarken bir yerde Beşiktaş'ı kurtardı diyebiliriz. En azından geçici bir süre için. pic.twitter.com/Nlk2NyBCRn — HT Spor (@HTSpor) December 7, 2024