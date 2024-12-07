Şam'ın güvenliği ile ilgili açıklamada bulunan Suriye İçişleri Bakanı Tümgeneral el-Rahmun, "Şam'ın çevresinde çok güçlü bir güvenlik çemberi oluşturduk. Hiçbir güç aşamaz." diyerek alınan önlemlere vurgu yaptı.

Muhalifler Halep sonrasında Hama kent merkezini de kontrol altına aldı ve Humus'a yöneldi. Humus kırsalında birçok köy ve kasabayı ele geçiren muhalifler, Humus şehrinin kapısı olarak bilinen Muluk Kapısı'nı ele geçirdi.

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Suriye Ordusu, Şam'ın Doğu Guta bölgesinden de çekiliyor Suriye Ordusu, başkent Şam'da 2018'de ele geçirdiği Doğu Guta bölgesindeki köy ve kasabalardan çekiliyor. REKLAM Muhalif grupların Şam'ın güney banliyölerine girmeye başlamasının ardından Suriye Ordusu Doğu Guta'dan da çekiliyor. Suriye Ordu güçleri, Doğu Guta'daki Haresta, Arbin ve Duma bölgelerinden çekildi. Suriye'nin doğusu ve güneyinde de Suriye Ordusu kontrolü kaybetti Suriye Ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle iş birliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekilerek ülkenin kuzeydoğusunda hiçbir varlık gösteremez duruma geldi.

Diğer yandan Deyr-i Zor başta olmak üzere Süveyda, Kuneytra ve Dera'dan da ordusunu çekmek zorunda kalan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'ın güvenliği için gerek yurt dışı gerek yurt içinde bütün diplomatik ve askerî önlemleri almaya çalışıyor. Şam'ın düşmesi hâlinde Beşar Esad yönetiminin tamamen sona ereceği düşünülüyor.