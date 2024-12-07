Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadedeyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Siyah-Beyazlılarda gol 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde 5 maç aradan sonra kazandı. Fenerbahçe'nin ise 5 maçlık kazanma serisi son buldu.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

Ayrıca Fenerbahçe'nin 26 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisi de Beşiktaş mağlubiyetle sona erdi.

Maçın 10. dakikasında Edin Dzeko, kaleci Mert'ten sıyrılıp vuruşuna yaptı; Emirhan son anda çizgi üstünde topa müdahale etti.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

90. DAKİKADA | Fenerbahçe son dakikalarda gole çok yaklaştı! Oğuz Aydın'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi.

73. DAKİKA | Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'nin golü ile maçta öne geçti. Arthur Masuaku'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Alex Oxlade-Chamberlain'in, sol kanattan ceza alanına gönderdiği orta şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen top Dominik Livakovic'i yanıltarak uzak köşede ağlarla buluştu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Allan Saint-Maximin ile Jonas Svensson arasında yaşanan pozisyona Beşiktaşlılar yoğun itirazlarda bulundu.

Mücadelenin 69. dakikasında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yerine, 70. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov oyuna dahil oldu.

Bu pozisyon sonrası Beşiktaşlı oyuncular ve tribünler yoğun itirazlarda bulunurken, hakem Mehmet Türkmen pozisyonun ardından Saint-Maximin'i uyardı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Gaziantep FK karşısında bu pozisyonda görev verdiği deneyimli oyuncuyu, Beşiktaş karşısında da aynı yerde oynattı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes 32. dakikadı sarı kartının ardından 90+6. dakikada bir sarı kart gördü ve ikinci sarıdan kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.

Milli maçta sol uyluk iç adalesinden sakatlanan Arnavut futbolcu, ligde Göztepe ile Hatayspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Tel Aviv müsabakalarında forma giyememişti.

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Ernest Muçi, tüm kulvarlarda 3 maç sonra kadroya dahil edildi.

Ligde son 2 haftada oynanan Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK müsabakalarında etkili bir görüntü ortaya koyan Oğuz, bu performansıyla Beşiktaş karşısında da ilk 11'de görev aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun altıpasın sol çaprazından şutunda top dışarı gitti.

10. dakikada savunmanın arkasına atılan topa kalesini terk ederek çıkan Mert Günok'un ayağı çime takılınca meşin yuvarlağı önünde bulan Dzeko, vuruşunu yaptı. Kaleye doğru giden topun filelerle buluşmasını Emirhan Topçu çizgi üzerinde engelledi.

28. dakikada solda topla buluşan Saint-Maximin, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıyarak şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

29. dakikada Al Musrati'nin ara pasında topu taşıyarak ceza alanına giren Rafa Silva, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Rafa Silva'nın şutunda, Livakovic gole izin vermedi. Sol çapraza doğru açılan topa bu kez Immobile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

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35. dakikada Tadic'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı.

45+2. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Kostic'in soldan kullandığı serbest atışta ceza alanında Djiku'nun kafayla vurduğu top az farkla dışarı gitti.

Derbinin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, orta sahanın biraz ilerisinde taç çizgisine yakın noktadan ceza sahasına uzun pasını gönderdi. Havadan gelen topu şık bir şekilde önüne alan Dzeko'nun kaleci Mert Günok ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına yerden gönderdiği top, önce Mert Müldür'ün ayağının altına çarptı. Immobile, altıpasın önünde meşin yuvarlağa topuğuyla dokunmak istedi. İtalyan oyuncunun müdahale edemediği top, uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0.

89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun, ceza sahası içinde topu Tadic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Mert, topu iki hamlede kontrol etti.

90+6. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Aynı dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında topu uzun süre sürdükten sonra ceza sahasına giren Muçi'nin çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.

90+6. dakikada Gedson Fernandes, hakemin faul kararının ardından topu sert bir şekilde dışarı vurduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Beşiktaş, derbiyi 1-0 kazandı.