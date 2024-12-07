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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep başta olmak üzere deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz, tüm sözlerimizin arkasındayız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 15:31 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:01
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        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Umudunuz için, heyecanınız için her birinize teşekkür ediyorum. Asrın felaketinde evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ediyoruz. Rabbim yeni hanelerinizde sağlıkla, huzurla oturmayı nasip eylesin. Bugün üzerinde yaşadığımız bu aziz coğrafya nice kültürlere ev sahipliği yaptı. Bu topraklar bir kaderin, bir inancın, bir mücadelenin adı oldu. Burası dünyaya yön verenlerin yurdudur. Anadolu'da huzur içinde ilelebet yaşamak istiyorsak her alanda güçlü olmak zorundayız. Bu durum sadece dış politika, sadece savunma, sadece ekonomi için yeterli değildir. Güçlü şehirler de bunun ayrılmaz parçasıdır.

        Asrın felaketinde milletimizin yanında en güçlü şekilde dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ettik. Burası öyle Özgür Özellerin şunların bunların laf yapıp icra yapmadığı bir yer değil. 5113 konutun anahtarını teslim ediyoruz. Bu konutlarda emeği olan herkesi tebrik ediyorum. 2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'te olmak üzere 11 ilde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 2025 yılı sonunda 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini inşallah gerçekleştireceğiz. Biz dünyanın en büyük şantiyesine dönüşen deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz, okuluyla pazarıyla yeşil alanıyla yepyeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Sadece yıkılan yerlerin değil, tamamının altyapısını yeniliyoruz. Gaziantep başta olmak üzere deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz, tüm sözlerimizin arkasındayız. Türkiye tüm bunları yapacak kudrete de siyasi iradeye de sahiptir. Tarihimizin bu en büyük şehircilik seferberliğini en güzel şekilde tamamlayacağız.

        Gecemizi gündüzümüze katarak taş üstüne taş koymak için çalışıyoruz. Muhalefetin içler acısı halini anlatmaya artık gerek bile duymuyoruz. Dervişin fikri neyse zikri odur demişler. Kule denince bizim aklımıza inşa ettiğimiz kuleler geliyor. Sayın Özel'in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Ortada bizim eserimiz diye gösterebilecekleri hiçbir icraatleri yok. Konser bahanesiyle yapılan soygun yerine paradan kule diyorlar. Milletin paralarını har vurup harman savuruyorlar. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir körfezi umurlarında değil. 6 sene önce tıkır tıkır işleyen trafiği kördüğüm haline geliyor. Her şeye para buluyorlar ama sosyal güvenlik borçlarına gelince kırk dereden su getiriyorlar. Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayanlara sabır versin. Bizim gayemiz geleceği kurmaktır. Biz gökkubbede hoş bir seda bırakmanın peşindeyiz. İş üreterek, imar ve ihya ederek gönül kazanmanın derdindeyiz. Nereye giderseniz bizim eserlerimizi görürsünüz. Antep'te yaptıklarımız zaten büyük takdir topluyor. Gaziantep'te 1 trilyon 260 milyar lira değerinde yatırım yaptık.

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