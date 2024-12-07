Eski hakemler Trabzonspor-Kasımpaşa maçındaki skandal kararı yorumladı

Trendyol Süper Lig'de son dönemde yaşanan hakem skandallarına bir yenisi daha Trabzonspor-Kasımpaşa maçında eklendi. Kasımpaşa 1-0 öndeyken Trabzonspor lehine verilen penaltı kararı taraflı-tarafsız tüm futbol kamuoyunun tepkisini çekti. Enis Destan ile Kevin Rodrigues arasında yaşanan pozisyon sonrasında VAR, protokolü ihlal ederek hakem Zorbay Küçük'ü pozisyonu izlemeye davet etti. Küçük, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararına hükmetti. beIN Sports'ta yayınlanan beIN Trio programında eski hakemler, Trabzonspor-Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirirken, verilen penaltı kararının son derece yanlış bir karar olduğunu belirttiler. İşte karşılaşmanın tartışmalı pozisyoları ve hakem yorumları...

REKLAM advertisement1 REKLAM - 3. dakikada Serdar Saatçi’nin Aytaç Kara’ya kayarak yaptığı müdahale Bülent Yıldırım: Serdar Saatçi, ortada kalan topa müdahale etmek için çok riskli bir hamle yapmış. Tabanının oturmadığını düşünüyorum. Çok net kontrolsüz bir faul. Burada sarı kart çıkmalıydı. Deniz Çoban: Bülent hocama ilave söyleyeceğim bir şey yok. Ancak, Serdar’ın gelişi çok tehlikeli. Temas noktası itibariyla çok net sarı kart. Bu pozisyonun dakikası olmaz. - 12. dakikada Serdar Saatçi’nin Nuno Da Costa’ya müdahalesi Deniz Çoban: Serdar Saatçi, topa doğru hamle yaparken Da Costa sol ayağını dışarıya doğru açıyor. Serdar, kazayla basıyor diyebiliriz. Ancak nihayetinde bir faul tespiti yapılabilirsede sarı karta gerek olmadığını düşünüyorum. Bülent Yıldırım: Deniz’in yorumu çok değerli. Da Costa, sol ayağını Serdar’ın önüne doğru atmasa bu basma hiç gerçekleşmeyecek. Ben de burada kasten gerçekleşmiş bir basma olmadığı fikrindeyim. REKLAM

"KASIMPAŞA'YA VERİLEN PENALTI DOĞRU, UĞURCAN SARI KART DA GÖRMELİYDİ" - 36. dakikada Kasımpaşa’nın kazandığı penaltı Bülent Yıldırım: Bu pozisyonun başında top Trabzonspor’daydı. Bütün problemler beklenmedik anlarda olur. Bir taç atışı, hücum press… Hakem de beklemiyor bunu. Bu beklenmedik atakta bu mesafede kaldığınız zaman sağlıklı karar veremezsiniz. Beklenmedik anda beklenmedik bir durum oluşmuş. Uğurcan da Da Costa topu kurtarınca ona bir müdahalede bulundu. Da Costa, çizgi üzerindeyken bir temas olduğunu düşünüyorum. Ben bu pozisyonun içerde ve penaltı olduğunu düşünüyorum. Uğurcan’ın da kontrolsüz hareketten sarı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum. Deniz Çoban: Zorbay Küçük, kendisine verilen talimatı uygulamış gözüküyor. Hakemlere; ‘Şüpheli bir pozisyonda tereddüttünüz varsa kararınızda net değilseniz. Dışarda diye karar verin. Ancak siz içerdr kararını verirseniz ve VAR onu dışarıya taşırsa duygu değişimi daha farklı olur.’ Belki Zorbay Küçük, bulunduğu konumdan dolayı net süzemedi pozisyonu. VAR müdahelesi de doğru pozisyon içerde. Ben Uğurcan’ın hareketinin kontrolsüz olduğunu düşünüyorum. Çünkü kayarak yapılmış bir müdahele. Uğurcan’a sarı kart da gerekirdi. REKLAM Bahattin Duran: Ben de pozisyonun çizgi üzerinde olduğunu düşünüyorum. Penaltı doğru. - 52. dakikada Serdar Saatçi’nin Da Costa’ya müdahalesi sonrasında sarı kart gördüğü pozisyon Deniz Çoban: Sınırları zorlayan, hakem takdirinde olan bir pozisyon. Zorbay Küçük, Serdar’a kırmızı kart gösterse de itiraz etmezdim. Ancak sarı karta da ‘yanlış’ demiyorum. Bülent Yıldırım: Sürat ve yoğunluk olsaydı bu pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Sınırları çok zorlamış. Ancak bu haliyle sarı kartın yeterli olduğunu düşünüyorum. Bahattin Duran: Sarı kart kararına katılıyorum. Serdar o kadar sert geldi ki kendisi de sakatlandı. Kırmızı gösterseydi hakem ‘cesur ama doğru bir karar’ derdim.

"KENDİ TAKIMI BÖYLE BİR PENALTI YESE NE KADAR MEMNUN OLURDU?" - 73. dakikada Enis Destan’ın Rodrigues ile mücadelesinde yerde kaldığı ve Trabzonspor’un penaltı kazandığı pozisyon Deniz Çoban: VAR sistemi böyle bir pozisyon için yok. Burada açık bariz, gözden kaçan bir ihlal yok. Bana göre ihlal de yok. Gözden kaçmış; yüze gelen el, yumruk ve bir vurma yok. Bu pozisyonda VAR’ı en ağır şekilde eleştiririm. Zorbay Küçük’ü izledikten sonra bu kararı verdiği için de ağır şekilde eleştiriyorum. Cümlelerle pekiştirmek istemiyorum. Enis’in düşüşü olayın abartılı olduğunu, çok da inandırıcı olmadığını gösteren bir sahne. VAR’ın pozisyonu hakeme izletme şeklinde de problem var. Oyuncunun davranışlarını görse belki hakemin fikri değişecek. Oyuncunun nasıl bir beden diliyle düştüğünü görmeye hakkı var hakemin.

Bülent Yıldırım: Zaman zaman kelime dağarcığım yetersiz kalıyor. Bu durum onlardan bir tanesi. Buna benzer çok fazla temas oluyor futbolda. Burada penaltı ile uzaktan yakından bir bağ göremiyorum. Son derece yanlış bir karar ve VAR hatası olduğunu görüyorum. Burada verilmesi gereken en doğru karar Enis Destan’ın sarı kart görmesi. Çünkü bir yumruk yemiş gibi tiyatral bir meziyetle kendini yere atıyor. Kendi takımı böyle bir penaltı yese ne kadar memnun olurdu? Kendi vicdanına bırakıyorum. Bahattin Duran: Yanlış değil, çok çok çok yanlış bir VAR müdahalesi olmuş. Hakem bu pozisyonda penaltı vermemeliydi. Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi! Haberi Görüntüle