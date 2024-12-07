Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alan maskeli şüpheli, açığa alınmış uzman çavuş çıktı | Son dakika haberleri

        Adana'da sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alan maskeli şüpheli, açığa alınmış uzman çavuş çıktı

        Adana'nın Çukurova ilçesinde bir sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alan şüphelinin açığa alınmış uzman çavuş olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Duran G.'nin, H.B.'nin 15 Kasım'da kardeşi Ersoy G.'yi bıçaklayarak yaraladığı için intikam almak amacıyla olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 10:09 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alıp, aradığı kişiyi çağırması için tehdit edip, tabanca ile otomobile ve havaya ateş eden maskeli şüphelinin açığa alınan uzman çavuş Duran G. (25) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Duran G. ile yanındaki arkadaşı Can K. (24), tutuklandı.

        Olay, 3 Aralık'ta saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, güvenlik kulübesine girip tabanca doğrulttuğu kadın güvenlik görevlisi Yağmur A.'yı rehin aldı.

        REKLAM

        Yağmur A.'yı site bahçesine çıkaran şüpheli, sitede oturan H.B. (14) ile babası Ahmet B.'nin (47) dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada diğer şüpheli de site girişine benzin döküp, ateşe verdi. Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırmayan şüpheli, Ahmet B.'nin otoparkta park halindeki otomobiline ve havaya birkaç el ateş etti.

        2 şüpheli koşarak olay yerinden kaçarken, olay site sakinlerinin cep telefonu ile güvenlik kameralarına yansıdı. Sitedekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        KARDEŞİNİN İNTİKAMI İÇİN SALDIRMIŞ

        Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleme aldı. Ekipler, şüphelinin Muğla'da görevli olup, bir dosya nedeniyle açığa alınan uzman çavuş Duran G. olduğunu, yanındaki diğer kişinin de arkadaşı Can K. olduğunu tespit etti.

        Olayın ardından Muğla'ya kaçtıkları belirlenen şüpheliler, saklandıkları eve yapılan baskınla yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan şüphelilerden Duran G.'nin, H.B.'nin 15 Kasım'da kardeşi Ersoy G.'yi bıçaklayarak yaraladığı için intikam almak amacıyla olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duran G. ve Can K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        Habertürk Anasayfa