İstanbul'da sabah saatlerinde, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi'ndeki 14 katlı binanın giriş katında çok şiddetli bir patlama meydana geldi.

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Patlama anı, sokakta bulunan iki farlı güvenlik kamerasına da yansıdı.

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR Patlamada, binanın apartman görevlisinin hayatını kaybettiği, en az 3 kişininse yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

DOĞAL GAZ PATLAMASI İDDİASI Doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama ile ilgili yetkili ekipler bölgede çalışma başlattı.

BİNA SAKİNLERİ APARTMANI BOŞALTTI Öte yandan patlamanın şiddetiyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı. Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. REKLAM

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ AKIŞI KESİLDİ Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

VALİ GÜL: TEKNİK OLARAK İNCELEME YAPILACAK İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Binanın yıkılma tehlikesi yok ama AFAD görevlileri, yetkililerimiz daha detaylı inceleyecektir. Hayatını kaybeden hemşehrimiz 48 yaşındaydı, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Biz tedbir amaçlı bir yurdumuzu ayarladık. Vatandaşlarımız orada kalabilirler. Zarar sürecini devletimizin imkanlarıyla takip edeceğiz. İlk belirlemelere göre diye bir şey yok. Savcımız başladı, teknik olarak inceleme yapılacak ve kamuoyu bilgilendirilecek."

"DEPREM GİBİYDİ BİR OTURUP BİR KALKTIK" AA'da yer alan habere göre bina sakinlerinden Mustafa Baş, sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandıklarını belirterek, "Deprem gibiydi, herhalde o patlamanın etkisiyle bir oturup kalktık. 9. katta oturuyoruz, binanın hali hiç hoş değil, eşyalar dağılmış vaziyette, sanki giriş katı yok gibi ama kolon ve perdelerde de bir şey gözükmüyor" diye konuştu.

"ASANSÖRLER PATLAMIŞTI, MERDİVENDEN İNDİK" Bloklarda toplamda 84 daire olduğunu anlatan Baş, "Bomba patlamış veya 99'daki depremde o yıkılma anındaki sesler gibiydi" dedi. Köpeğiyle binayı tahliye eden Kadir Kalemci ise büyük bir patlama sesi duyduklarını anlatarak, "Biz merdivenlerden indik, asansörler patlamıştı çünkü onlar da kullanılmıyordu. Her yer darmadumandı, bir de çok duman vardı. İki kişiydik, bir de köpek vardı. Kapılar da çok kötüydü, açamadım ilk etapta. Su saatlerinin olduğu yerler patlamıştı" diye konuştu.