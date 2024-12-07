Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ise 136 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 49 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş da 42 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de oynanan derbiyi sarı-lacivertliler 3-1 kazanırken, Kadıköy'de de 2-1'lik skorla galip gelen taraftı.