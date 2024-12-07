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        Haberler Dünya İktidardan 'azil' adımı gelmedi: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi | Dış Haberler

        İktidardan 'azil' adımı gelmedi: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi

        Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekilleri, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması için meclise sunulan önergenin oylanmasını boykot ederek salondan çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 13:06 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:06
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        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
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        PPP milletvekilleri, Yoon'un görevden alınmasına ilişkin yapılacak oylamayı boykot etti.

        Yoon'un eşi Kim Keon-hee'ye ilişkin "yolsuzluk ve seçimlere müdahale" iddialarının soruşturulması önergesi için oy kullanan milletvekillerinin, diğer oylamaya katılmadan salonu terk ettiği belirtildi.

        Yoon'un görevden alınması önergesinin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

        Parlamento Başkanı, Yoon'un partisi PPP'ye seslenerek, "Parlamentoda oy vermek demokrasiyi korumanın bir yoludur. Sizi oy vermeye çağırıyorum" dedi.

        Ana muhalefet partisi, iktidar partisinin oy vermesi için parlamentoda bekliyor.

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