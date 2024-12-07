İstanbul'da olay, 13 Kasım günü saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme'de meydana geldi. İstanbul'da yaşayan İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork (63), ailesiyle birlikte dışarı çıktı.

3. KATTAKİ EVE GİRİP 3.5 MİLYON TL'LİK MÜCEVHER ÇALDI

DHA'daki habere göre bu sırada evi izleyen bir şüpheli, binanın demir parmaklıklarından 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye tırmandı.

Camı kırarak içeri giren şüpheli, bu sırada elini yaraladı. Evin içerisindeki kasayı bulan şüpheli, buradaki 3.5 milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı.