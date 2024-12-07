Suriye'de son durum: Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında

Suriyeli muhalifler, 2011 yılında Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı başlatılan ayaklanmanın doğum yeri olan güneydeki Dera şehrinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Dera, Esad güçlerinin bir hafta içinde kaybettiği dördüncü şehir oldu.

Muhalif kaynaklar, Suriye ordusu yetkililerine yaklaşık 100 km kuzeydeki başkent Şam'a güvenli geçiş sağlayan bir anlaşma önerdiklerini ve Suriye ordusunun Dera'dan düzenli bir şekilde çekilmeyi kabul ettiğini söyledi.

Dera'nın düşmesiyle birlikte Esad güçleri bir hafta içinde dört önemli merkezi muhaliflere teslim etmiş oldu.

İç savaş 13 yıl önce başlamadan önce 100 binden fazla nüfusa sahip olan Dera, ayaklanmanın beşiği olarak sembolik bir öneme sahip.

Dera'nın ele geçirilmesi, muhaliflerin cuma günü geç saatlerde başkent ile Akdeniz kıyısı arasında önemli bir kavşak noktası olan Humus'un merkezine kadar ilerlediklerini açıklamalarının ardından geldi.

Humus'un ele geçirilmesi Rusya'yı buradaki deniz ve hava üssünden koparacak.

Kapsamlı saldırıya liderlik eden muhalif silahlı gruplar, "Güçlerimiz Humus şehrinin eteklerindeki son köyü de kurtardı ve şu anda şehrin duvarlarına dayandı" açıklamasını yaptı.

Aralarında Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) da bulunduğu muhalif gruplardan oluşan bir koalisyon, Humus'ta Esad hükümetine sadık güçlere son bir çağrı yaparak iltica etmelerini istedi.

Bölge sakinleri ve görgü tanıkları, isyancıların ilerleyişi öncesinde binlerce kişinin Humus'tan hükümetin kaleleri olan Lazkiye ve Tartus'un kıyı bölgelerine doğru kaçtığını söyledi.

Muhalifler, Suriye ordusuyla çatışarak Suriye-Ürdün sınırını da ele geçirmeye çalışıyor.

Çatışmaların ardından Suriye ile Ürdün arasındaki Nasib Sınır Kapısı muhaliflerin kontrolüne geçti.

Suriye'nin güneyinde yer alan Suveyda il merkezi de muhaliflerin kontrolüne geçti. Suveyda kentinin Şam'a uzaklığı yaklaşık 100 km.

Suriye ordusundan bir kaynak İran destekli Hizbullah güçlerinin Humus ve yakınlarında hükümet savunmasını desteklemek üzere konumlandığını söyledi.

Suriye devlet televizyonu, Rusya'nın Suriye Koordinasyon Merkezi'ne dayandırdığı haberinde Rusya ve Suriye'nin Cuma günü Hama, İdlib ve Halep kırsalındaki muhalif karargahlarını hedef alan hava saldırılarında en az 200 muhalifin öldürüldüğünü bildirdi.

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MUHALİFLERİN GÜCÜ

Muhalifler saldırılarını sürdürürken Rusya ve Ürdün, vatandaşlarına Suriye'yi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Esad, kilit müttefikleri Rusya, İran ve Lübnan Hizbullahı'nın yardıma gelmesinin ardından Suriye'nin büyük bölümünün kontrolünü yeniden ele geçirmişti. Ancak hepsi de son zamanlarda başka krizler nedeniyle zayıfladı ve muhaliflere savaşmak için bir fırsat verdi.

New York Times'ın bölgesel yetkililere ve üç İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, geçen yıl Gazze savaşının başlamasından bu yana İsrail ile yaşanan gerginliklere odaklanan Tahran, cuma günü askeri yetkililerini ve personelini Suriye'den tahliye etmeye başladı. Bu da İran'ın Esad'ı iktidarda tutmakta yetersiz kaldığının bir işareti.