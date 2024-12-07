Trump, Zelenskiy ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ı Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda kabul etti.

2019 yılında gerçekleşen büyük yangında ciddi hasar alan Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'te bulunan 47. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme "çok iyi" geçti. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Volodimir Zelenskiy "Verimli ve iyi bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

Zelensky X üzerinden yaptığı paylaşımda "Hepimiz savaşı olabilecek en kısa sürede ve âdil bir şekilde bitirmek istiyoruz. Halkımız hakkında konuştuk. Ayrıca sahadaki durum ve barışla ilgili meseleleri de ele aldık." dedi.