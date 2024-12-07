Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
Trabzonspor-Kasımpaşa maçında verilen skandal penaltı kararı sonrası Kasımpaşa Kulübü harekete geçti. Lacivert-beyazlı kulüp, kendini yere atarak futbolun saygınlığına zarar veren Enis Destan'ı TFF Etik Kurulu'na; skandal kararın başrolleri Zorbay Küçük ve Mustafa İlker Coşkun'u ise MHK'ya şikayet edecek. Aynı zamanda bu isimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Lacivert-beyazlı kulübün, Enis Destan hakkında kamu görevlisini (hakem) aldattığı gerekçesiyle mahkemeye başvuracağı belirtildi
Trabzonspor-Kasımpaşa maçındaki skandal hakem yönetimi ve akıllara zarar penaltı kararı, futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
Kamuoyunda büyük infiale sebep olan penaltı skandalı sonrası Kasımpaşa Kulübü de hakkını aramak için harekete geçme kararı aldı.
ENİS DESTAN İÇİN TFF ETİK KURULU'NA SEVK TALEBİ
Lacivert-beyazlı kulüp, kendisini yumruk yemiş gibi göstererek yere atan Enis Destan'ın TFF Etik Kurulu’na sevkini talep edecek. Futbolun saygınlığına zarar veren aldatmaya yönelik bu davranışından ötürü Enis Destan'ın cezalandırılması istenecek.
HAKEMLER MHK'YA ŞİKAYET EDİLECEK
Kasımpaşa Kulübü skandal kararın başrolleri hakem Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) şikayet edecek. MHK, bu hakemlere maç vermeme, dinlendirme gibi yaptırımlar uygulayabilir.
Kasımpaşa Kulübü ayrıca, uğradığı zararlar nedeniyle pazartesi günü bu isimler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi. Lacivert-beyazlı kulübün, Enis Destan hakkında kamu görevlisini (hakem) aldattığı gerekçesiyle mahkemeye başvuracağı belirtildi.