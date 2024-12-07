Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

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STAT: Tüpraş Stadı

HAKEM: Mehmet Türkmen

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Musrati, Salih, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Maximin, Dzeko

Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşıyor. KARTAL MORAL ARIYOR Sezona Süper Kupa'daki 5-0'lık Galatasaray zaferi ile giren ancak yine bir Galatasaray derbisiyle (1-2) düşüşe başlayan Beşiktaş, oynadığı son lig 5 maçında galibiyete hasret kalırken 3 yenilgi ve 2 beraberlik alarak zirve yarışının çok gerisine düştü. Avrupa'da gelen Maccabi Tel-Aviv mağlubiyetinin ardından yönetimde yaşanan kriz, ayrılıklar ve olağanüstü seçim kararı siyah-beyazlılarda moralleri iyice bozdu. Böyle bir ortamda Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Beşiktaş, rakibinden üç puan alıp hem moral bulmak hem de biraz olsun rahatlamak istiyor.

REKLAM * Serdar Topraktepe 3 farklı dönemde Beşiktaş'ın başında çıktığı 13 maçta 6 galibiyet elde ederken 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet gördü. FENERBAHÇE ZİRVE PEŞİNDE En son yenilgisini 3-1'lik skorla Kadıköy'de G.Saray'dan alan F.Bahçe, ardından 7 karşılaşmanın 6'sını kazanıp, 1'inde berabere kaldı. Zirve yarışında doludizgin ilerleyen sarı-lacivertliler, Dolmabahçe'den istediği sonuçla ayrılması halinde yenilmezlik serisini 8, galibiyet serisini ise 6 maça çıkaracak. Ayrıca üç puan gerisinde olduğu Galatasaray'ı yakalayıp, maç fazlası ve genel averaj üstünlüğüyle liderlik koltuğuna oturacak. Sonrasında ise yarın Galatasaray'ın Sivas mücadelesinden çıkacak sonucu beklemeye başlayacak.

* Fenerbahçe, Jose Mourihno yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da 22 maç oynarken 14 galibiyet elde etti. 5 defa berabere kalırken, 3 kez de yenildi. -NOTLAR- BEŞİKTAŞ - 5 futbolcu ceza sınırında Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

REKLAM - Sahasında Fenerbahçe'yi 4 maçtır yenemiyor Beşiktaş, iç sahada Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 4 derbiyi kazanamadı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonundan bu yana Dolmabahçe'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla aldı. - Serdar Topraktepe'nin ikinci derbisi

Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde ikinci derbisine çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe ile geçen sezon da Fenerbahçe derbisinde mücadele etmişti. Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar, geride kalan sezon da iki dönem takımın başında bulunan Serdar Topraktepe yönetiminde tüm kulvarlarda 14. maçına çıkacak.

FENERBAHÇE - Üst üste 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı Jose Mourinho'nun ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta 15 puan toplayarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Samsunspor deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ardından üst üste Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, zirve takibini sürdürdü.

- Rakip sahada en çok puanı Fenerbahçe topladı Bu sezon çıktığı 13 lig maçının 7'sini rakip sahada oynayan sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken hanesine 17 puan yazdırdı. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde 14 hafta sonunda deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekti. Deplasman karşılaşmalarında rakip fileleri 22 kez sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gol görürken maç başına 3,14 gol ortalamasına ulaştı.

- Beşiktaş deplasmanında 4 maçtır kaybetmiyor Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a rakip sahada 4 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında, pandemi sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından 19 Temmuz'da oynanan lig maçında rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Fenerbahçe, geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda çıktığı müsabakayı ise Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.

- Fenerbahçe'de gözler Tadic ve Dzeko'da Fenerbahçe'nin formda isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Beşiktaş karşısında takımlarının en önemli gol ayağı olacak. Bu sezon çıktığı 13 lig maçında 8 kez ağları sarsan Edin Dzeko, takımının en golcü ismi konumunda. Ligde oynadığı 13 müsabakada 7 gol atıp 6 da asist yapan Dusan Tadic ise sarı-lacivertlilerde en fazla skor katkısı veren isim. İki futbolcu, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta takımları adına fileleri birer kez havalandırırken 3-1'lik galibiyette önemli pay sahibi olmuştu.