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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor-Kasımpaşa maçındaki penaltı kararına sosyal medyada büyük tepki! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Kasımpaşa maçındaki penaltı kararına sosyal medyada büyük tepki!

        Trabzonspor-Kasımpaşa maçında bordo-mavili futbolcu Enis Destan'ın kendini yere attığı pozisyonda verilen penaltı kararı, sosyal medyada da büyük tepki çekti. Otoriteler, gündem olan düdük için maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u sert şekilde eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 07.12.2024 - 12:20
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        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
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        Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sona eren Trabzonspor-Kasımpaşa maçı, hakem kararlarıyla gündem oldu. 73. dakikada Enis Destan'ın kendini yere atması sonrası VAR incelemesinin ardından verilen penaltı kararına ünlü isimler sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR koltuğunda oturan Mustafa İlker Coşkun, eleştiri oklarının hedefi oldu.

        İşte o yorumlardan bazıları:

        REZAN EPÖZDEMİR: KASIMPAŞA'NIN EMEĞİNE SAYGISIZLIKTIR!

        Kasımpaşa'nın bugün aleyhine verilen penaltı, Türk futbolunun geldiği son noktadır. Kasımpaşa'nın puanları hakkaniyete aykırı bir şekilde garabet bir penaltıyla elinden alınmıştır. Bu yapılan Türkiye'nin en kıymetli, kurumsal istikrarlı ve başarılı takımlarından biri olan Kasımpaşa SK'nın emeğine saygısızlıktır. Bu adaletsizliğe futbolun bütün paydaşları dur demelidir. Çünkü adaleti kendiniz için isterseniz talep, başkası için isterseniz tavır ve iradedir. Saygın ve kıymetli olan da başkası için yani herkes için adaleti isteyebilmektir.

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        FIRAT GÜNAYER: VAR SİSTEMİ, KAMERA ŞAKASI YAPABİLDİĞİNİ DE GÖSTERMİŞ!

        Trabzonspor - Kasımpaşa maçındaki penaltıyı izledim.

        VAR sistemi aynı zamanda kamera şakası yapabildiğini de göstermiş.

        Güzel gelişme.

        ERSİN TİMUR: KOMEDİYE İMZA ATTI

        Zorbay Küçük ayağına kadar gelen tarihi fırsatı kaçırmış.

        Trabzonspor - Kasımpaşa maçında VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun bir komediye imzaya attı ve Zorbay hoca da kendisine eşlik etti.

        1) Top oyunda ve ceza alanı içinde rakibine atılmış bir yumruk varsa penaltı kırmızı olmalıydı.

        2) Var hakemi şiddeti ölçemez ve devreye giremez.

        3) İzleyen hakem dalga mı geçiyorsun neye göre beni çağırdın deyip Taç atışı ile maçı başlatmalıydı.

        Sonuç tam bir skandal.

        Her hafta acaba artık ne olabilir diyoruz ve saçmalıklar olmaya devam ediyor.

        BORA BEYZADE: FUTBOL TARİHİMİZİN EN KOMİK ANI

        Bu işin çivisi çıktı artık. Trabzonspor-Kasımpaşa maçında çalınan şu penaltı, futbol tarihimizin en komik anı olabilir.

        AYKUT ATAŞOĞLU: HANGİ VİCDANLA PENALTI VEREBİLDİN?

        Yeni icat edilen penaltı.

        Zorbay Küçük ve daha nicesi bu ligden soğuttu insanı. Hadi izlemeye çağrıldın, hangi vicdanla penaltı verebildin?

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