47. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'de olup bitene karışılmaması konusunda Joe Biden yönetimini uyardı.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulunan Donald Trump, "Suriye karmakarışık ama bizim dostumuz değiller. Amerika bu işe karışmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Bırakalım ne oluyorsa olsun. Asla müdâhil olmayın!" diyerek Joe Biden yönetimini olaya kayıtsız kalmaları konusunda uyardı. Donald Trump başkanlık görevine 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

Trump açıklamasında ayrıca muhaliflerin yaptığı hamlenin başarısından da söz ederek "muhalif güçler çok iyi organize olarak görülmemiş bir ilerleme kaydetti ve birçok şehri ele geçirdi. Şu an Şam civarına yaklaşmış bulunuyorlar. Görülüyor ki bu Esad'a karşı atılmış büyük bir adım." dedi.

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Trump ayrıca Rusya'nın herhangi bir hamlede bulunmaması konusuna da değindi. Trump, "Rusya, Ukrayna'da 600 bin asker zayiatı verdiği için öyle görünüyor ki uzun yıllardan beri koruduğu Suriye'ye yardım edemiyor." dedi.