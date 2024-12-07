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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika haberi: Trump: Suriye'ye karışmamalıyız! | Dış Haberler

        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız, dünya çılgınlığa sürükleniyor

        47. ABD Başkanı Donald Trump Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Trump yaptığı açıklamada "Suriye karmakarışık, ama bizim dostumuz değil. Amerika olarak müdâhil olmamalıyız. Bu bizim savaşımız değil. Bırakalım ne oluyorsa olsun. Asla müdâhil olmayın!" dedi. Donald Trump başkanlık görevine 20 Ocak 2025'te başlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 18:21 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:54
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        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
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        47. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'de olup bitene karışılmaması konusunda Joe Biden yönetimini uyardı.

        Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulunan Donald Trump, "Suriye karmakarışık ama bizim dostumuz değiller. Amerika bu işe karışmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Bırakalım ne oluyorsa olsun. Asla müdâhil olmayın!" diyerek Joe Biden yönetimini olaya kayıtsız kalmaları konusunda uyardı. Donald Trump başkanlık görevine 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

        Trump açıklamasında ayrıca muhaliflerin yaptığı hamlenin başarısından da söz ederek "muhalif güçler çok iyi organize olarak görülmemiş bir ilerleme kaydetti ve birçok şehri ele geçirdi. Şu an Şam civarına yaklaşmış bulunuyorlar. Görülüyor ki bu Esad'a karşı atılmış büyük bir adım." dedi.

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        Trump ayrıca Rusya'nın herhangi bir hamlede bulunmaması konusuna da değindi. Trump, "Rusya, Ukrayna'da 600 bin asker zayiatı verdiği için öyle görünüyor ki uzun yıllardan beri koruduğu Suriye'ye yardım edemiyor." dedi.

        Uzmanlar Donald Trump'ın dış politikasını genel anlamda müdahaleden kaçınma odaklı olarak değerlendiriyor. Demokratların aksine Donald Trump, başka ülkelerin iç işlerine askeri müdahalede bulunmanın doğru olmayacağını düşünüyor.

        "DÜNYA ÇILGINLIĞA SÜRÜKLENİYOR"

        Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'te bulunan Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceklerini belirtirken "Dünya çılgınlığa sürükleniyor. Macron ile olup bitenleri konuşacağız." dedi.

        Trump ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile iyi vakit geçirdiklerini ve iyi bir mesaiye sahip olduklarını dile getirdi.

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