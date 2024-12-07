İstanbul'da olay, 2 Aralık'ta, Esenyurt Yenikent Mahallesi 670 Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

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POLİSE İHBARDA BULUNDU

İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti.

CİNSEL İSTİSMARCI ATEŞ AÇTI DHA'daki habere göre ekiplerin, ihbarda verilen 5 katlı binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli Murat Özer (22) tarafından silahla ateş açıldı.

BİR POLİS AĞIR YARALANDI Polis memuru N.Y. ağır yaralandı. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DAİREYE OPERASYON DÜZENLENDİ Bu sırada olay yerine gelen takviye polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenledi.

ZANLI İLE BİR ÇOCUK YARALI BULUNDU Eve giren özel harekat polis, polise ateş açan Murat Özer ile evde zorla tuttuğu İsmail Selim Yıldırım'ı (14) yaralı halde buldu.

KATİL ZANLISI DA ÖLDÜ Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şüpheli Özer ile evde tutulan Yıldırım'a müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Yıldırım'ın hayatını kaybetmesinin ardından, Murat Özer'de bugün hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.