Erkekleri tanıma rehberi: Alfa, Beta, Gama, Omega, Delta, Sigma erkekler
Sizce erkekler kaça ayrılır? "Ayrılsa ayrılsa en fazla 2'ye" diyenler yanıldı. Erkek kişilik tiplerinden en bilinenleri Alfa ve Beta olsa da Gamalar, Omegalar, Deltalar ve Sigmaları yok sayamayız. Etti mi size 6?
Bu satırları okuyan erkekler, hangi tür kişiliğe sahip olduğunuza dair hiçbir fikriniz yoksa, size yardım etmek için buradayız.
Bugüne kadar kişilik tipiniz hakkında hiç düşünmemiş olabilirsiniz. Ama kişilik tipinizi bilmeniz yaşam hedeflerinize daha kolay ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Bu 6 erkek kişiliği türü, isimlerini Yunan alfabesindeki harflerden alıyor. Her türün kendini diğerlerinden farklı kılan kendine has özellikleri var. Gözünüzde canlandırmayı kolaylaştırmak için film karakterlerinden örneklerle işte erkek kişilik tipleri…
Grafik: Can Baytak
ALFA ERKEK
Alfa erkekler iddialı ve baskındır. Genellikle sosyal ortamlarda görev alırlar, yüksek sosyal statüye sahiptirler ve karizmatik lider özelliklerine sahiptirler. Liderlik yapmaktan ve başkalarına ilham vermekten mutluluk duyarlar.
Alfa kişiliğini tanımlayan en belirgin özelliklerden biri özgüvendir. Alfa erkeği olmak için kendinize güvenmeniz gerekir. Ancak bu, aynı zamanda yaş aldıkça kazandığınız niteliklerden biridir. Doğuştan gelmez.
Alfaların herkesle kolaylıkla iletişim kurması beklenir. İnsanları seven, dışa dönük ve kolay bir kişiliğe sahiptirler. Böylece cinsiyeti, sosyal konumu ne olursa olsun herkese kolaylıkla yaklaşabilirler.
Alfa erkekleri her zaman sorumluluk sahibidir ve birine itaat etmekten hoşlanmaz. İnsanlar onu heyecanla takip eder ve ona saygı duyar.
ÖRNEK ALFA ERKEKLER
Alfa erkek tipine en iyi örnekler ‘Mad Men’ dizisindeki Donald Francis Draper, ‘Peaky Blinders’ serisindeki Thomas Shelby ya da Marvel karakteri
Kaptan Amerika olabilir.
BETA ERKEK
Arkadaş canlısı bir kişilik, muhtemelen çoğu insanın Beta erkek tanımını yaparken adlandıracağı ilk şeydir. Beta erkekler diğer insanlara saygılı davranırlar. Alfa erkeklere göre Beta erkekler daha az baskın, daha uyumlu ve işbirlikçidirler. Destekleyici bir iş arkadaşı, tipik bir Beta erkektir.
Pek çok kişi Beta erkeklerin utangaç ve kendine güvensiz olduğunu düşünür. Ancak tartışmaya katılma veya iletişim kurma konusunda isteksiz olmalarının ana nedeni her zaman bu değildir. Beta erkekler içe kapanıktır, bu nedenle kendi bakış açılarını empoze ederek insanların fikirlerini manipüle etmeye çalışmazlar.
Alfa erkeği ile Beta erkeği arasındaki temel fark, Betaların itaatkar olmayı umursamaması, Alfaların ise hükmetmeyi tercih etmesidir. Bu genellikle bir Beta erkeğinin, kendisiyle aynı fikirde olmasa bile biriyle tartışma konusundaki isteksizliğiyle ifade edilir. Ancak bu pek de zayıflık olarak görülemez. Bazen savaşı kazanmak için başlatmamanız gerekir.
Beta erkeğin en belirgin özelliklerinden biri, sadakattir. Bu özellik, Beta'yı iyi bir ortak, arkadaş ve çalışan yapar.
ÖRNEK BETA ERKEKLER
Beta kişilik tipine en iyi örnek, ‘Friends’ dizisinden Matthew Perry’nin canlandırdığı Chandler Muriel Bing, Harry Potter’daki Ron Weasley, Yüzüklerin Efendisi’ndeki Samwise Gamgee ve henüz Hulk’a dönüşmemiş Bruce Banner olabilir.
DELTA ERKEK
Delta erkekler sosyal ortamlarda genellikle fark edilmezler. Ne baskındırlar ne de itaatkardırlar. Sosyal etkileşimleri oldukça ortalama düzeydedir. Uyum sağlama yetenekleri onları güvenilir kılar, ancak nadiren liderlik ederler.
Pek çok zorluğun üstesinden gelme deneyimi, bir Delta erkeğinin zorluklarla soğukkanlılıkla başa çıkmasını sağlar. Ancak aynı zamanda içine kapanık da olabilir, bu yüzden yeni insanlarla iyi geçinmesi ve onlara güvenmeye başlaması daha fazla zaman alabilir.
Delta, deneyimi nedeniyle iyi bir dert dinleyicidir.
Hayatında bir şeylerin yolunda gitmemesinin diğer insanların hatası olduğuna inanabilir, birine gücenmesi çok zor olmaz. Dolayısıyla Delta erkeği kendi sorunlarıyla yüzleşme konusunda isteksizdir ve sorunları başkasının üzerine yıkmaya çalışır. Delta erkeğinin kendini sürekli yalnız hissetmesi, sürpriz olmaz.
ÖRNEK DELTA ERKEKLER
Delta erkeğine televizyon dünyasından en iyi örnek, Dexter dizisindeki seri katil Dexter Morgan, Harry Potter serisine adını veren Harry Potter karakteri, Geleceğe Dönüş’ün Marty McFly’ı, Yüzüklerin Efendisi’ndeki Frodo Baggins olabilir.
GAMA ERKEK
Gama erkekleri muhaliftir, sıklıkla toplumsal normları reddeder veya meydan okurlar. Bağımsız düşünmeleri, bazen dışlanmalarına yol açar. Zeki ve asi sanatçılar, bu kişiliğin tipik örnekleri olarak karşımıza çıkar.
Gama erkekleri iş ya da hobi alanında yeni şeyler denemeye heveslidir.
Erkekler sıklıkla empatik olmadıkları için suçlanırlar ancak bu Gama erkeği için geçerli değildir.
ÖRNEK GAMA ERKEKLER
Demir Adam adıyla da bilinen Tony Stark, Karayip Korsanı Jack Sparrow, Yıldız Savaşları karakteri Han Solo, Gama erkek tipine örnek gösterilebilir.
OMEGA ERKEK
Omega erkekleri sosyal hiyerarşinin en altında yer alır ve çoğu zaman sosyal becerilerden yoksundur. Tipik olarak içe dönüktürler. Özgüvenleri düşük olmamakla birlikte genellikle popüler değildirler. Zaten gereksiz olduğunu düşünerek popülerlik için rekabet etmezler. Ancak bu, arkadaşlarının olmadığı anlamına gelmez. Sadece nicelikten ziyade kaliteyi seçerler.
Omega erkekleri yüksek bir enerjiye sahip olduklarından kimsenin onları neşelendirmesine veya motive etmesine ihtiyaç duymazlar. Bu özellikleri onları belirli bir hedefe ulaşmaya teşvik eder.
Omega erkeği ‘inek öğrenci’ gibi görünse de çok zekidir. Karmaşık bir formül veya algoritma onun için çocuk oyuncağı gibidir.
Omegalar öğrenmeye çok meraklı oldukları için ilgi alanları da çeşitlidir. Üstelik hobileri ve ilgi alanları kimsenin fikriyle bağlantılı değildir. Yani popüler olmasa bile herhangi bir hobiyle ilgilenebilirler.
ÖRNEK OMEGA ERKEKLER
Omega erkeği tartışmasız en zeki kişilik tipi olduğundan, Sherlock Holmes ve Örümcek Adam Peter Parker, bunun en parlak örnekleri arasında gösterilebilir.
SİGMA ERKEK
Sigma erkekleri geleneksel sosyal hiyerarşileri reddeder, bağımsızlıklarına ve özgüvenlerine değer verir.
Alfalar gibi karizmatiktirler ama geleneksel normların dışında hareket ederler. Sigmalar, başkalarından onay almayan yalnız kurtlardır.
Gerçek bir liderin doğasında olan tüm özelliklere sahip olan Sigma erkekeri, hiyerarşinin zirvesine ulaşmaya karar verirlerse bunu yumuşak bir şekilde yaparlar.
Sigma erkeklerinin yanındayken asla gardınızı indirmemelisiniz, çünkü çıkarları uğruna sizi kandırmaları fazla çaba gerektirmez. Manipülatif ve kurnaz oldukları için Alfalar gibi güç kullanmaya ihtiyaç duymazlar.
Yüksek bir özgüvene sahip Sigmalar, kendi değerlerini bildikleri için çevrelerindeki insanlardan güvence beklemezler.
Sigma erkekleri beğenilir ve sevilir. Duygularınızı manipüle edebildikleri ve oldukça çekici bir kişiliğe sahip oldukları için kolaylıkla onlara karşı şefkat hissetmenizi sağlarlar.
Sigma erkekler dürtüsel davranmaz, tüm kararları ve adımları titizlikle hesaplarlar. Yani eğer bir Sigma erkeğinin sırrını öğrendiğinizi düşünüyorsanız, bunun tek nedeni onun bu sırrı özellikle vermiş olmasıdır.
ÖRNEK SİGMA ERKEKLER
Sigma erkeğinin sahip olduğu kişilik tipinin en iyi örneği kim dersiniz? Tabii ki hiç yaşlanmayan Keanu Reeves'in canlandırdığı emekli tetikçi John Wick. Dövüş Kulübü'nden Tyler Durden tipik Sigma erkek özelliklerine sahiptir. Sadece hiyerarşinin dışında kalmayı seçmekle kalmıyor, aynı zamanda kavramın kendisini bile küçümsüyor. Batman karakteri Bruce Wayne ve 007 James Bond da bu erkek tipine örnek gösterilebilir.