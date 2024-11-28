Yiyecek şeklinde çanta trendi yükselişte: Baget ekmek, kereviz sapı, pizza dilimi çantalar...

Sohbete 'kilo mu aldın sen' diye başlamamak için nedenler!

Birine 'kilo mu aldın?' demenin hoş olmadığını herkes bilir. Peki, ya 'kilo mu verdin' cümlesinin yarattığı etki de bir önceki kadar rahatsız edici mi? Eğer bile isteye yapılan bir diyet değil de tamamen sağlık sorunları nedeniyle bir kilo verme söz konusuysa, kaş yaparken göz çıkarmış olabilirsiniz. Bu nedenle uzmanlar uyarıyor: Asla başka birinin vücudu hakkında yorum yapmayın