Galatasaray'ın Florya arazisinde son durum ne?

HT Spor'da Ayça Kaçmaz'ın sunduğu 'Report' programında Galatasaray'ın Florya arazisi incelendi. Programa konuk olan Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Rahim Ak'ın sözleri:

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"Florya, şu an Galatasaray camiasının konuştuğu en önemli konuların başında geliyor. Çok önemli bir gelir kaynağı olabileceği düşünülüyor. Galatasaray'ın yol haritasını değiştirebileceğini, uzun bir adım attıracağı ve çok ciddi bir gelir sağlayabileceği düşünülüyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şu an böyle bir meselesi yok. Galatasaray, Florya'daki antrenman tesislerini yakın zamanda boşaltıp, Kemerburgaz'a geçecek. Galatasaray, oradan kendine ait yerin dışında Emlak Konut'a ait olan yeri vardı. Onu da yaklaşık 1.2 milyar TL verip satın aldı."

REKLAM "İki tanesi kendine ait antrenman sahası yeri vardı. Emlak Konut'tan alınan arsa ile toplamda 4 tane arsası oldu. Bunlar hepsinin yüzölçümü 67 bin 30 metrekare. Yapılması planan kapalı alan da 97 bin 127 metre kare." "Biz bu bilgileri Galatasaray'ın 2022 yılının başında yaptırdığı ekspertiz raporundan aldık. 563 tane bağımsız bölüm yapılacak. Orada konut ve ticari alan yapılacak. Yeşilköy'de olduğu için orada havaalanı var bu nedenle kat sınırlanması var. Zemin artı 2 kat şeklinde olacak bu yapılanma. Konut alanı da 150 metrekare civarında olacak."

"Galatasaray'da iki tane kesin bir şey var benim gördüğüm. Birincisi, Dursun Özbek'in dile getirdiği gibi o bölgeye konut yapılması ve o konut satışıyla Galatasaray'ın gelir edecek olması." "2022'nin ocak ayında yapılan değerlendirmede Galatasaray'ın 7 Milyar 124 Milyon TL gelire ulaşacağı öne sürüldü. Fakat 2022 yılından sonra oranın değeri fazlasıyla arttı."