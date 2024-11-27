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        Haberler Gündem 3. Sayfa 25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı! | Son dakika haberleri

        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!

        Kocaeli'nde, kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.'yi, eşcinsel olduğu gerekçesiyle dövüp uyguladığı şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaştığı suçlamasıyla yargılandığı davada, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Hakaret' ve 'Yağma' suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 38 yaşındaki Fırat Kaya, 2 ay önce tutuklu bulunduğu Bolu Açık Cezaevi'nden firar etti. Ekiplerin çalışmasıyla Yalova'daki evinde uyurken yakalanan Kaya'nın, 5 ilde işlediği 8 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:44 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:44
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        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
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        Kocaeli'nde olay, 22 Mart 2021’de İzmit'te bir bağ evinde meydana geldi. Aydın'dan iş bulmak için gelen Engin E., kendisi gibi işitme engelli olan Fırat Kaya (38) tarafından parası alınarak dövüldü.

        DARP EDEN ZANLILAR TUTUKLANDI

        DHA'daki habere göre Fırat Kaya, Engin E.’yi darp ettiği görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı. Engin E.’nin şikayeti üzerine Fırat Kaya ve olaya karıştıkları tespit edilen Ersin K., Emrah M., Salih Ö. ve Murat A. polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.

        ZANLI TOPLAM 10 YIL HAPİS ALDI

        Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada, eylemin ‘Kasten insan öldürmeye teşebbüs suçu’ kapsamında değerlendirilemeyeceğine kanaat getiren mahkeme heyeti, tüm sanıklara ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 5'er yıl, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 2 yıl 6'şar ay, ‘Hakaret’ suçundan da 5'er ay hapis cezası olmak üzere 7 yıl 11’er ay hapis cezası verdi. Ersin K., Emrah M., Salih Ö. ve Murat A.’nın ‘Yağma’ suçundan beraatlerine karar veren mahkeme, Fırat Kaya'yı ise bu suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

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        SAVCININ İTİRAZIYLA YENİDEN TUTUKLANDI

        Mahkemeye heyeti, tüm sanıkların, yargılanma sürecinde cezaevinde geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verirken, sosyal medyada tepkilere neden olan karara, Cumhuriyet savcısı da itiraz etti. Tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren üst mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği Kaya, yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

        HAPİSTEN KAÇTI UYURKEN YAKALANDI

        Fırat Kaya, cezasının geri kalan bölümünü çekmek üzere gönderildiği Bolu Açık Cezaevi’nden 2 ay önce kaçtı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kaya, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte kaldığı evde uyurken yakalandı.

        25 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARDI

        Tutuklanıp yeniden cezaevine gönderilen Kaya’nın, birlikte yaşadığı engelli kız arkadaşına da şiddet uyguladığı ve 5 ilde işlediği, aralarında ‘Birden fazla kişi tarafından silahla yağma’, ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Yaralama’nın da olduğu 8 ayrı suçtan, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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