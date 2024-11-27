Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bazı illerde eğitime kar engeli - Güncel haberler

        Bazı illerde eğitime kar engeli

        Kışın gelmesiyle birlikte şehirler beyaza bürünmeye başladı. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği illerde eğitime ara verildi. İşte eğitime ara verilen iller...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.11.2024 - 23:36 Güncelleme: 28.11.2024 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN

        Artvin'in Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

        Ardanuç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının meteorolojiden alınan verilere göre gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

        Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için 28 Kasım Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

        REKLAM

        Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

        VAN

        Van'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün yaptığı değerlendirme sonucu Van'da gece ve bu sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

        Bu nedenle kentte buzlanma ve don olayının meydana geleceğine yer verilen açıklamada, "Kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza riskine karşı 28 Kasım Perşembe günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerine bağlı resmi ile özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        ORDU

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde bugün kar nedeniyle tüm okullarda, Mesudiye ve Akkuş ilçesinde ise bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde don riski ve buzlanma olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Gölköy ilçesindeki okulların tamamında, Akkuş ilçesinde Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerindeki okullar hariç diğer eğitim öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 28 Kasım Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        ARDAHAN

        Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, AA muhabirine, ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışının ulaşımı aksattığını ifade etti.

        İlçe merkezi ve köylerdeki okulları tatil etme kararı aldıklarını belirten Kestioğlu, "Kar özellikle akşam saatlerinde etkisini attırdı. Oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm okullar bugün tatil edildi." dedi.

        Kestioğlu, aynı gün hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık silah satacak
        ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık silah satacak
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        Arkadaşı tarafından kazara vurulmuştu! Kurtarılamadı
        Arkadaşı tarafından kazara vurulmuştu! Kurtarılamadı
        İsrail'den UCM kararına karşı temyiz başvurusu
        İsrail'den UCM kararına karşı temyiz başvurusu
        Van Bronckhorst'tan ayrılık cevabı!
        Van Bronckhorst'tan ayrılık cevabı!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
        Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Florya arazisinde son durum ne?
        Florya arazisinde son durum ne?
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        Havayollarında umut var
        Havayollarında umut var
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Habertürk Anasayfa