Mauro Icardi âşık oldu
Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi'nin, avukatı Angela Burgos ile aşk yaşadığı iddia edildi
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Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar, Nara'nın daha boşanmadan Rapçi L - Gante aşk yaşamaya başlamasıyla başka bir boyuta evrilmişti.
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Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde 'cinsiyete dayalı şiddet' suçlamasıyla Icardi'den şikâyetçi olmuştu.
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Boşanma aşamasındaki çift hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son dedikodu ise, İtalyan basınından geldi.
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Corriere della Sera'nın haberine göre; Icardi, boşanma davasını yürüten avukatı Angela Burgos ile aşk yaşıyor.
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Arjantinli yıldız futbolcunun, Kolombiyalı avukatı ile aşk yaşadığı belirtildi.
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Icardi ve Burgos, İtalyan basınına yansıyan bu iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı.
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