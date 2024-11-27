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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar: Samet Aybaba, Brad Friedel, Işıl Zeybek, Okay Karacan - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar: Samet Aybaba, Brad Friedel, Işıl Zeybek, Okay Karacan

        Beşiktaş Kulübü yönetiminde kötü gidişin ardından ayrılıklar devam ediyor. Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısı yolların ayrıldığını duyurmuştu. Ayrılık kararı alan Asbaşkan Onur Göçmez'in istifası ise kabul edilmezken, iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu. Ardından Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Okay Karacan'ın da görevine son verildiği duyuruldu. Olağanüstü toplantı kararı çıkan Beşiktaş'ta KAP açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, Hasan Arat'ın istifa ettiğini ve bu istifanın kabul edildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın Futbol AŞ'deki başkanlık görevini Hüseyin Yücel devralacak.

        Giriş: 27.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:35
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        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
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        Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

        Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu. Zeybek'in istifa kararının ardından ise Beşiktaş Kulübü, iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan'ın görevine son verildiğini duyurdu.

        Hasan Arat istifa etti!
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        ONUR GÖÇMEZ'İN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

        Beşiktaş'ta ayrılık kararı alan ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe ileten Asbaşkan Onur Göçmez'in istifası ise siyah-beyazlı yönetim tarafından kabul edilmedi.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

        "Asbaşkanımız Onur Göçmez’in Yönetim Kurulumuza sunduğu istifa, Başkanımız Hasan Arat ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla kabul edilmemiştir.

        Onur Göçmez, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu’ndaki görevine devam etmektedir."

        GECE YARISI İKİ AYRILIK

        Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısı yolların ayrıldığını duyurdu.

        BİR İSTİFA DAHA GELDİ!

        Beşiktaş’ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifasını sundu.

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        OKAY KARACAN'IN GÖREVİNE SON

        Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın ardından Okay Karacan'ın görevine son verildiğini duyurdu

        Açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

        OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

        Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantının ardından Mete Vardar, Feyyaz Uçar ve Kadir Kılıç basının karşısına çıktı.

        Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

        "Çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Beşiktaş'a katkı sağlamak için yönetim ve arkadaşlarımız elimizden geleni yapıyoruz. Umut ediyoruz ki mayısa kadar kulübü iyi noktaya getirmek istiyoruz. Zaman zaman gelen baskılardan sonra bazı kararlar almamanız gerekiyor. Özellikle Onur Göçmez, Beşiktaş'ın önemli bir değeri. Dün kendisinin böyle bir yaklaşımı oldu. Bu kararın gerçekleşmemesi yönünde uğraş verdik ve kendisi sağ olsun çok önemli bir adım attı. Görevine devam edecek. Işıl Hanım da düşüncelerini ifade etti. Resmi bir durum yok. Umut ediyoruz ki o da görevine devam edecek noktaya gelecektir."

        "AYNI HEYECANLA DEVAM EDİYORUZ"

        "Samet Ağabey, Beşiktaş'ın önemli bir değeridir. Biz de bu konuyla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Umut ediyorum ki alınan bütün kararların faydası olur. Önemli bir süreç yaşıyoruz. 3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı heyecanla devam ettiğimizi tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum"

        "SAMET HOCA VE FRIEDEL AYNI DEĞİL!"

        "Belki algı olarak oluştu ama Samet Hoca'nın bize çok katkıları olmuştur. Her iki ismi birlikte değerlendirmemek lazım. Zaman içinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bu, bu şekilde yansımış olabilir ama iki isim aynı noktada değerlendirilmesi doğru olmaz. Bu kararın ne sebeplerle alındığı noktasında sayın başkanımız gerekli açıklamayı yapacaktır."

        "AYNI YÖNETİMLE DEVAM"

        "3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı heyecanla devam ediyoruz. Sayın başkanımız Hasan Arat, sayın ikinci başkanımız Hüseyin Yücel, tüm yönetim, aynı heyecanla ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah camiamız bu birlik ve beraberliği devam ettirir."

        HASAN ARAT'TAN İSTİFA KARARI

        Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, Futbol AŞ'deki görevinden istifa etti.

        Siyah-beyazlılar, Hasan Arat'ın istifa ettiğini ve bu istifanın kabul edildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın Futbol AŞ'deki başkanlık görevini Hüseyin Yücel devralacak.

        Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

        "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        BAŞKANLIĞI DEVAM EDİYOR

        Hasan Arat'ın 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı' devam ediyor.

        Beşiktaş Futbol A.Ş'nin başına Hüseyin Yücel geçti.

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