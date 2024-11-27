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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Mahalleyi havaya uçuracaktı! 3 ay sonra ölümle biten deneme!

        Çorum'da, 3 ay önce eşiyle görüşemediği için evini ve otomobilini ateşe vereceğini belirten bir not bırakan ve 3 saatte ikna edilen 67 yaşındaki Ali Rıza Gülbahçe, evini ve aracını sabah saatlerinde ateşe verdi. Evde yaşanan patlamanın ardından içeri giren itfaiye ekipleri Gülbahçe'nin cansız bedeniyle karşılaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:20 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:24
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        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
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        Çorum'da, alınan bilgiye göre, Ali Rıza Gülbahçe (67), Ilıca Caddesi'nde park halindeki otomobil ile evinde yangın çıkardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

        AA'da yer alan habere göre bu sırada Gülbahçe kendisini eve kilitledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobildeki yangını söndürdü.

        EVDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

        Bu arada evde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evin bir odasının penceresinin çerçevesi yerinden çıktı, molozlar kaldırıma sıçradı.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, Gülbahçe'yi yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülbahçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gülbahçe'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekipleri, evdeki yangını söndürdü.

        EYLÜL ALINDA EVİNİ VE ARACINI YAKMAYA KALKTI

        Gülbahçe, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için 2 Eylül'de de evini ve arabasını benzinle yakacağını belirten not bırakarak kendisini eve kilitlemişti. Polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla ikna edilerek evden çıkarılan Gülbahçe'nin evinde ve otomobilinde yapılan incelemede bir miktar benzin bulunmuştu.

        MAHALLEYİ HAVAYA UÇURACAKTI

        Gülbahçe o zaman bulunan notunda, eşi ile görüşmek istediğini belirtip, "Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum" ifadelerine yer vermişti.

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