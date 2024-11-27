Jakobs'un alternatifi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de namağlup konumda bulunan Galatasaray, ara transfer dönemi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar Ismail Jakobs'un sakatlığı sonrası sol bek bölgesini güçlendirmek isterken, İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.
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Ara transfer döneminin başlamasına yaklaşık 1.5 ay kala sarı-kırmızılılar, çalışmalarına hız verdi ve teknik direktör Okan Buruk alternatifli listesini oluşturdu.
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İngiliz basını, G.Saray'ın Ismail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle sol bek bölgesini güçlendirmek istediğini yazdı.
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G.SARAY'A DÜNYA ŞAMPİYONU SOL BEK!
Habere göre; Cimbom, Ligue 1 temsilcisi Lyon'dan Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna katmak istiyor.
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G.Saray'ın bu transferi bonservis bedeli ödemeden bitirmek istediği kaydedilirken; Lyon'un ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu haberin detaylarında yer aldı.
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32 yaşındaki futbolcu bu sezon Lyon'da 8 maçta 720 dakika forma giydi ve 1 gollük katkı sağladı. Yıldız ismin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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