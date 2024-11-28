TÜYEMDER Yöneti̇m Kurul Başkanı Mehti Şeren: "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"

Habertürk TV'de konuşan TÜYEMDER Yöneti̇m Kurulu Başkanı Mehti Şeren, piyasada dolaşıma giren sahte dolar banknotlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Şeren'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

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"Bakarsanız ses farkı dahi var. Duruşundan da sahte olduğu gözle görülüyor paranın.

Devlet döviz alıp satma işini yetkili müesseselere vermiş. Yetkisiz iş yapan otellere bu sahteleri vermek çok kolay.

Gerçekten ayırt edilemeyen sahte dolar piyasada yok. Bu yalan yani Ben görmedim. Türkiye'deki döviz bürolarının birçoğu bizim üyemiz ve hiçbirisi görmemiş Bu ülkemize zarar vermek isteyen bir haber. Her zaman sahte para vardı. İlk defa böyle yalan yanlış haber oldu. REKLAM Bakın tüm para geçti sahte paralar geçmedi. Makine ayırt edebiliyor. Biz vatandaştan toplu parayı alırız yeter ki Merkez Bankası bunu bizden alacağının garantisini versin.

Sahte parayı ayırt edebiliyoruz. Merkez Bankası’nda da böyle para olduğunu iddia ettiler. En gelişmiş teknoloji makineler var. Böyle bir şey mümkün değil. Sahte olmayan parayı sadece yetkili müesseselerden almaya başlasınlar. İddia 600 milyon dolar olduğu yönünde ancak İçişleri Bakanlığı basılmadan yakalamış. Piyasada dolaşan, makineden geçen sahte bir para yok.

Dokunduğunuz zaman sahteyi zaten anlayabiliyorsunuz. Kabartma farkı var. Sahtesi daha kağıt gibi. Görünüş olarak aynı ancak hissinden farkı anlıyorsunuz. Biz ayırıyoruz peki bankalar ayıramıyor mu? Bunu herkes ayırabilir. Ayrılamayan sahte para zaten yok. Beyaz zaten banka kabul etmiyor gerçek de olsa. Sadece Kapalı Çarşı olarak bakmayın, komisyon alarak yetkili olmayan müsseseler alıyor şu anda. Yetkililer tabii ki bunu yapmaz.

REKLAM Belki bazı banka müdürleri bana kızacaklar ama şu anda bu işin sorumlusu bankalar. Yetkili müesseselerden almaları gerekiyor gerçek dolarları. Söylendiği miktarda sahte para piyasada yok. Yetkili müessesenin anlayamayacağı kadar iyi yapılmış sahte dolar yok. Merkez Bankası ve bankalar bu paraları bizden alsın. Biz de vatandaşın parasını alalım. Eski basım beyaz doları alıp yeni basım mavi dolar da veririz bankalar bizden aldığı sürece.

Merkez Bankası, piyasadaki bütün beyaz dolarları toplayıp Amerikan Merkez bankası ile değişebilir. Bu kriz yarın çözülecektir. Bizim sahte olmadığını taahhüt ettiğimiz dolarları bizden alırlarsa kriz çözülecek. Çözebileceğimiz bir mesele git gide büyüyor. Ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne de muhalefet vatandaş dolar almasın diye yapılan spekülasyonlara girişmez. Çünkü vatandaş mağdur oluyor. Böyle spekülasyonların gerçek olduğunu düşünmüyorum.

Makine güncellemesi, 900-950 döviz bürosu var Türkiye genelinde. Yetkisiz işlem yapan binlerce döviz bürosu görünümlü işletme var. O gördüklerinizin birçoğu yetkili değil. Bu sayım makinelerine güncellemeleri (yazılım güncellemesi) hemen alabiliyoruz. Öyle bir hafta sürmüyor. Canlı yayında bile güncelleme geldiği taktirde alırız. Elinizle sahteyi zaten ayırt edebiliyorsunuz. Bu mesele neden bu kadar büyütülüyor anlamıyorum.

Vatandaşların panik yapmasına gerek yok. En yakın yetkili müesseseye gidip kontrol edilmesini istese, en azından sahte olmadığını görür vatandaşımız." "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor" Haberi Görüntüle Para sayma makinesinde yazılım pahalıya mal oldu Haberi Görüntüle