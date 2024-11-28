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        Haberler Gündem 3. Sayfa İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet! | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!

        İstanbul Pendik'te sahil mevkiinde iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de hayatlarını kaybettiği belirlendi. Maktullerin kimlikleri saptandı. Yapılan incelemede 2 kişinin de başından vurulduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:31
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        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
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        İstanbul'da bugün öğle saatlerinde, Pendik sahilinde, Melihcan Etemoğlu (23) ile Muhammet Kaya’nın (31) başından vurulmuş halde cansız bedenleri bulundu.

        VATANDAŞLAR DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

        DHA'nın haberine göre Liman Caddesi'nde sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

        İKİSİ DE BAŞLARINDAN VURULMUŞ

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 kişinin de başından vurulmuş halde olduğunu ve hayatını kaybettiklerini belirledi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Çalışma başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden kişilerin Melihcan Etemoğlu ve Muhammet Kaya olduğunu belirledi.

        Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

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