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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması - Para Haberleri

        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması

        Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" denildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ise "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 12:57 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:35
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        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
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        Türkiye Bankalar Birliği dün Habertürk'ün gündeme getirdiği 'sahte dolar' haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada Türkiye Bankalar Birliği "Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

        TBB açıklamada ayrıca "Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır" dedi.

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        TCMB'DEN AÇIKLAMA

        TBB'nin açıklamasından kısa süre sonra TCMB'den de açıklama geldi.

        TCMB'nin açıklamasında ise "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir" denildi.

        TCMB'nin açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir.

        Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir.

        Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşılmıştır.

        Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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