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        Haberler Gündem Güncel Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 28.11.2024 - 11:33 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:29
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        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
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        Türkiye'yi sarsan 'sahte dolar' olayında sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında basılan sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiası üzerine resen soruşturma başlattı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.

        Başsavcılık, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

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        HABERTÜRK, PERDE ARKASINA ULAŞTI

        Sahte dolar skandalıyla ilgili detaylara Habertürk ulaşmıştı. Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre, olayın turistik bölgelerde patlak verdiği ve büyük vakalardan birinin Antalya'da bir kripto para alımında yaşandığı öğrenildi.

        Edinilen bilgiye göre sahte dolarlar Güneydoğu sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla sokulurken, toplam tutarın da milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor.

        Sahte doların perde arkası
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        Piyasada sahte dolar paniği
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