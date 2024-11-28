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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv karşısında! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv karşısında!

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 5. maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanması gereken mücadele, güvenlik önlemleri sebebiyle Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacak. Süper Lig'de son 4 maçta yalnızca 1 puan toplayan ve büyük bir kriz yaşayan siyah-beyazlılar, Maccabi'yi yenerek hem Avrupa Ligi'ndeki iddiasını sürdürmek hem de moral kazanmak istiyor. Avrupa Ligi'nde 4 maçta 6 puan toplayan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, zorlu mücadeleye nasıl bir kadroyla çıkacağı merak ediliyor. İşte Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:43
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5. hafta maçında bu akşam TSİ 20.45’te İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanması gereken karşılaşma, UEFA ve UEFA’ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yapılan görüşmeler neticesinde Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu’nda oynanacak.

        • 2

          UEFA Avrupa Ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında da evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Beşiktaş sonrasında ise Fransa deplasmanında Lyon’u 1-0, sahasında da Malmö’yü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

        • 3

          AVRUPA'DA 249. MAÇ

          Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 249. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 248 mücadelede 94 galibiyet, 49 beraberlik ve 105 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 332 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 377 gole engel olamadı.

        • 4

          AVRUPA LİGİ'NDE 128. RANDEVU

          UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 127 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 56 galibiyet, 25 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 201 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 167 gol gördü.

        • 5

          İSRAİL TAKIMLARIYLA 7. KARŞILAŞMA

          Siyah-beyazlı ekip, İsrail ekipleriyle Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş daha önce Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva ve Hapoel Haifa ile toplam 6 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı. Maccabi ile ilk kez 2011-2012 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda 3-2, sahasından da 5-1 galip geldi. Hapoel Beer Sheva ile ise 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda oynayan siyah-beyazlılar, dış sahada 3-1, evinde de 2-1 kazandı. 1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hapoel Haifa rakip olan Kartal, İstanbul’dan 1-1, İsrail’den de golsüz beraberlikle ayrıldı.

        • 6

          MACCABI TEL AVIV, TÜRK TAKIMLARIYLA 9. KEZ RAKİP

          Maccabi Tel Aviv ise bu akşamki müsabakayla birlikte Türk takımlarına 9. kez rakip olacak. Beşiktaş ile oynadığı 2 karşılaşmayı da kaybeden İsrail takımının diğer rakipleri ise Sivasspor, Fenerbahçe ve Kayseri Erciyesspor oldu. Sivasspor’a karşı 2 maçı da kazanan Maccabi, Fenerbahçe ve Kayseri Erciyesspor ile oynadığı müsabakalardan ise 1’er galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı.

        • 7

          SIMONE SOZZA DÜDÜK ÇALACAK

          Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giovanni Baccini yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrea Colombo olacak. Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Daniele Chiffi oturacak. Yardımcı VAR olarak da Paolo Mazzolen görev alacak.

        • 8

          Mert

        • 9

          Svensson

        • 10

          Gabriel Paulista

        • 11

          Uduokhai

        • 12

          Masuaku

        • 13

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          Gedson Fernandes

        • 15

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          Rafa Silva

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