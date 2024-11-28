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        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!

        İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken ESHOT otobüsünün çarpmasıyla yaşamını yitiren 24 yaşındaki hemşire Gizem Soylu'nun ölümüyle ilgili dava açıldı. Feci olayda tutuklanan otobüs şoförünün kavşaktan geçiş hızı kurallarına uymadığı ve seyir halindeyken telefonla ilgilendiğinin gözlemlendiği belirtildi. Öte yandan Gizem'in ikizinin, kardeşinin doğum gününü mezarı başında pastayla kutlaması yürekleri dağladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:28
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        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
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        İzmir'de kavşakta yolun karşısına geçerken hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya (24) çarpıp ölümüne neden olan belediye otobüsü şoförü Alev Aytar (45) hakkında, 'Taksirle adam öldürme suçu'ndan 6 yıla kadar hapis istendi. Kaza araç içi kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre ikizinin doğum gününü sabah erkenden ziyaret ettiği mezarı başında pastayla kutlayan Sinem Soylu, "Doğum günümüzdü. Sabah mezarına çiçek götürdüm. Bunu kabul etmiyorum. Onun orada yattığına inanmak istemiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

        YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOBÜS ÇARPTI

        Kaza, 6 Kasım'da saat 19.00 sıralarında, Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaştırma birimi ESHOT'a ait Alev Aytar'ın kullandığı şehir içi otobüs kavşaktan dönerken, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri yaralı Gizem Soylu'yu ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gizem Soylu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gizem Soylu, bir gün sonra Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Kazanın ardından otobüs şoförü Alev Aytar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aytar, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        Şoför Aytar'ın ifadesinde, "ESHOT şoförlüğü yaparım. Lambalarda durduktan sonra yeşil ışık yandığında sağıma soluma bakarak geçmeye devam ettim. Lambayı geçer geçmez dönerken, kişi önüme fırladı. Hemen frene bastım ancak otobüs hemen durmadı. Kaza meydana geldi. Kaza anından önce telefonumla oynamadım. Telefonuma bakarken, ışıklarda bekliyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, Serbest bırakılmayı talep ederim" dediği öğrenildi.

        KUSURLAR TESPİT EDİLDİ

        Trafik kazası tespit tutanağına göre şoför Aytar, 2918 sayılı yasanın 52/1-A maddesi gereği 'Araçların kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmaması'ndan ve 68/1-B maddesi gereği 'Yaya yolu ve okul geçitleri bulunan alanlardaki geçitlerde yayalar için ışıklı işaretler olmasına rağmen bu işaretleri görmezden gelme'den kusurlu bulundu.

        İDDİANAMEDE TELEFON DETAYI

        Savcılık şüphelinin kaza öncesi ışıklardan başlamak üzere telefonla ilgilendiğinin gözlemlenmesi, kusur durumunun şüpheli aleyhine ağırlaşarak değişme ihtimalinin bulunduğuna da iddianamede yer verdi. Otobüs şoförü Alev Aytar hakkında, 'Taksirle adam öldürme suçu'ndan, 6 yıla kadar hapis istenirken, mahkeme iddianameyi kabul etti.

        KAZA ARAÇ KAMERASINDA

        Öte yandan kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntüde, otobüs şoförü Alev Aytar'ın aracı kullanırken sağ tarafta bulunan cep telefonunu eline alıp sol tarafta başka bir yere koyarken Gizem Soylu'ya çarpması, otobüsün ön camında büyük bir çatlak meydana gelmesi ve araçtakilerin çığlıkları yer alıyor.

        DOĞUN GÜNÜNDE İKİZİNİN MEZARINA ÇİÇEK GÖTÜRDÜ

        Kardeşinin doğum gününü dün kabristanda kutlayan ve mezarı başına pasta götüren DEÜ Ekonometri Bölümü'nden Sinem Soylu, "Kaza sırasında orada değildim. Belgelerden öğrendiğim kadarıyla şoför elinde telefonla oynuyor. Bu nedenle kardeşimi görmüyor. Hiçbir şekilde frene basmayıp, kardeşimi eziyor. Yere düşürdüğü gibi takla attırıp, ondan sonra altına alıyor. Kazayla ilgili bunları biliyorum. O gece sadece bekledim. Bir ümit yaşar dedim. Kardeşimin öleceğini asla düşünmedim. Maalesef cezaların çok az olduğunu biliyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bu benim için bir kaza değil, cinayet. 2004'te babam, 2015'te annem, şimdi de kardeşim. Bir mezara 3 kişiyi gömdüm. Bu hayatta tek başımayım şu an. Hayatımı bitirdi. Hep beraberdik, dünyamız bu kadardı. Doğum günümüzdü. Sabah mezarına çiçek götürdüm. Bunu kabul etmiyorum. Onun orada yattığına inanmak istemiyorum" dedi.

        Sinem Soylu kardeşiyle tüm planlarını birbirleri için yaptıklarını belirtip, "Bu olay yaşanmadan önce kalpli bir fotoğraf çerçevesi aldım. İçine de kardeşimle fotoğrafımızı koymuştum. Yaşasaydı doğum gününde hediye edecektim" diye konuştu.

        Gizem acısı! İşe giderken kaza kurbanı oldu
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        #Gizem Soylu
        #haberler
        #İzmir
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