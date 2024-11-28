Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı beklenirken diğer bölgeler kapalı ve sisli bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusu hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu