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        Haberler Gündem İstanbul ÖZEL | Son dakika: İBB yeni taksi tasarımları için anket başlattı | Son dakika haberleri

        İBB yeni taksi tasarımları için anket başlattı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygulama tabanlı taksilerin tasarımları için anket başlattı. 5 farklı taksi tasarımının yer aldığı anketin sonucuna göre yeni taksi tasarımları yollarda olacak

        Giriş: 27.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:59
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          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni taksi tasarımları için anket başlattı. 5 farklı taksi tasarımının yer aldığı ankette sarı-beyaz renkler dikkat çekti.

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          İBB, taksileri yeniliyor. Daha önce otobüs ve vapurlar için yapılan anketten sonra şimdi de taksi tasarımları için anket başlatıldı.

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          "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden başlatılan ankette 5 farklı taksi tasarımı yer aldı.

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          "İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan ankette uygulama tabanlı yeni taksi tasarımlarına yer verildi.

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          Taksi tasarımı için İstanbul Senin uygulaması üzerinden oy kullanılabiliniyor.

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